Puerto de Iquique profundiza diversificación de cargas y suma operación internacional con insumo clave para minería argentina

El Terminal Molo concretó el desembarque de 10 mil toneladas de soda ash, un insumo industrial utilizado en procesos mineros y manufactureros, transportado desde China y destinado a una planta en Catamarca, en el país vecino.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 6 de febrero de 2026 a las 13:32 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte puertos Logística IQUIQUE Tarapacá Comercio Argentina transporte marítimo China
