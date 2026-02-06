Puerto de Iquique profundiza diversificación de cargas y suma operación internacional con insumo clave para minería argentina

El Terminal Molo concretó el desembarque de 10 mil toneladas de soda ash, un insumo industrial utilizado en procesos mineros y manufactureros, transportado desde China y destinado a una planta en Catamarca, en el país vecino.

El Puerto de Iquique está moviendo cada vez más tipos de carga y se está consolidando como un punto clave para el transporte y comercio del norte. A través de su Terminal Molo, se concretó una operación internacional que combina importación marítima desde Asia y distribución terrestre hacia Argentina.

La faena consideró el desembarque de 10.000 toneladas de soda ash (carbonato de sodio), insumo utilizado en procesos industriales asociados a la minería, con destino final en una planta ubicada en Fiambalá, en la provincia de Catamarca. Se trata de un producto relevante para la cadena minera del noroeste argentino, lo que le da a la operación un rol clave en la integración productiva entre países.

La carga arribó a bordo del buque Green Vitoria, una nave construida en 2024, operada bajo bandera de Liberia, con 225 metros de eslora y 32 metros de manga. El barco llegó al Terminal Molo proveniente del puerto de Qingdao, en China, uno de los principales polos industriales y logísticos de ese país, reforzando la conexión directa del puerto iquiqueño con rutas marítimas de largo alcance. Tras su arribo, las operaciones portuarias se extendieron por un total de 13 turnos, lo que implicó una demanda intensiva de mano de obra local.

Según el Puerto de Iquique, más allá de la cantidad de carga movilizada, lo relevante de esta operación es que demuestra que la ruta entre el puerto y el noroeste argentino es viable. La llegada de camiones desde Argentina confirma que el recinto puede ser una alternativa real y competitiva frente a otros puertos, reforzando su presencia en el radar de los negocios regionales.

Desde la empresa portuaria destacan que este flujo logístico consolida a Iquique como puerta de entrada y salida de mercancías, en un contexto donde toma mayor relevancia el desarrollo del corredor bioceánico vial. Además, la experiencia operativa permite anticipar el impacto que tendrá una mayor conectividad terrestre en la captación de cargas regionales, especialmente desde provincias argentinas con una fuerte base minera e industrial.

En esa línea, la consolidación de nuevas rutas y tipos de carga aparece como un eje clave para sostener el crecimiento del puerto y su impacto económico en Tarapacá, y esta operación se suma como un nuevo antecedente en su proceso de expansión funcional, al mostrar la capacidad del Puerto de Iquique para articular flujos comerciales entre Asia, Chile y Argentina.