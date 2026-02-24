Buses del Gran Valparaíso subirán sus tarifas hasta $40 y operadores privados anuncian alzas cercanas al 25%

El ajuste, impulsado por el descongelamiento a nivel nacional y variables macroeconómicas, comenzará a regir el 28 de febrero para el sistema regulado. En paralelo, recorridos interurbanos proyectan que sus pasajes rondarán los $3 mil.

El proceso de normalización de las tarifas del transporte público a nivel nacional suma un nuevo capítulo, esta vez con impacto directo en la región de Valparaíso. El Ministerio de Transportes confirmó que, a partir del viernes 28 de febrero de 2026, se implementará un reajuste en el valor de los pasajes de los buses del transporte público regulado, afectando a los sistemas del Gran Valparaíso, Quintero y Limache.

La medida responde a la activación del polinomio de cálculo tarifario. Según detallaron desde el ministerio, esta fórmula indexa variables macroeconómicas clave que han presionado la estructura de costos del sistema como el valor del diésel, la fluctuación del tipo de cambio (dólar), la inflación acumulada y otros costos operacionales.

El seremi de Transportes de la región, Jean Pierre Ugarte, abordó la complejidad de la medida: "Sabemos que este tipo de decisiones no son fáciles de comunicar por el impacto en las economías familiares". Sin embargo, la autoridad defendió el ajuste argumentando que es estrictamente necesario para "mantener el equilibrio financiero del sistema y hacer un uso responsable de los recursos fiscales", permitiendo así avanzar en proyectos de modernización y equidad territorial.

El detalle de las nuevas tarifas reguladas

El ajuste fijado por el ministerio establece una estructura de precios diferenciada según la unidad de negocio y el tipo de servicio, ya sea Local, Cerro Plan o Directo. De acuerdo con las resoluciones oficiales, las fluctuaciones de alza serán entre $10 y $40 para los distintos recorridos de la zona.

Para el Gran Valparaíso (que agrupa a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana), las tarifas de los servicios locales promediarán entre los $390 y $450, dependiendo de la unidad. Por su parte, los recorridos "Cerro Plan" fluctuarán entre los $480 y $640, mientras que el mayor impacto se verá en los tramos directos, donde el pasaje adulto alcanzará los $840.

En cuanto al sistema de Quintero, los recorridos locales tendrán un valor que irá de $620 a $820. En tanto, los tramos directos variarán significativamente según la distancia, partiendo en los $970 y alcanzando un tope de $1.740 para el adulto máximo.

Finalmente, para el sistema de Limache, la tarifa local para adulto general quedará fijada en $410, manteniendo un valor preferencial de $200 para el adulto mayor y de $140 para los estudiantes.

El mercado privado también reacciona

El alza de costos operacionales no solo afectos al sistema subsidiado y regulado, sino que ya está empujando a los operadores privados de la región a ajustar sus tarifas.

En paralelo al anuncio del Gobierno, la empresa de buses interurbanos Sol del Pacífico adelantó un inminente incremento en su ruta La Calera–Quillota hacia Valparaíso (vía aeropuerto). A partir del lunes 2 de marzo de 2026, la compañía proyecta elevar el pasaje desde los actuales $2.400 a una cifra que rondaría los $3.000, lo que representa un alza cercana al 25%.

De concretarse este monto, la tarifa de Sol del Pacífico quedaría nivelada con la de su competidor directo en la zona, La Porteña Troncal Sur, cuyos servicios directos ofrecen menores tiempos de viaje hacia el puerto.