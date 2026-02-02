Zona norte lidera el repunte de pernoctaciones turísticas en 2025, con tarifas sobre $ 90 mil diarios

Diciembre consolidó un cierre de año positivo para el turismo formal, con más pernoctaciones y una tarifa promedio diaria que volvió a superar los $90 mil. El mayor impulso provino del norte, especialmente Tarapacá, que lideró el crecimiento a nivel nacional.

El turismo formal en Chile cerró 2025 con un balance positivo, marcado por un aumento en las pernoctaciones, una mayor ocupación de habitaciones y tarifas que se mantuvieron en niveles elevados.

Según la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico del INE, durante diciembre se registraron 1.745.152 pernoctaciones a nivel nacional, lo que representa un crecimiento de 3,4% respecto de igual mes de 2024. Con este resultado, el total anual de pernoctaciones en 2025 alcanzó las 20.874.388, lo que implica un alza de 3,5% en comparación con el año anterior. El cierre de diciembre, además, permitió confirmar una mejora en la demanda por alojamiento, reflejada en la tasa de ocupación que llegó a 40,3%, aumentando 1,18 puntos porcentuales en 12 meses.

El mejor desempeño del sector también se tradujo en mayores ingresos. En diciembre, el ingreso por habitación disponible (RevPAR) alcanzó $ 37.499, con un incremento interanual de 5,2%, mientras que la tarifa promedio diaria (ADR) se ubicó en $ 93.041, superando nuevamente el umbral de los $ 90 mil y registrando un aumento de 2,1% respecto del año previo.

Hoteles explican el mayor dinamismo

El crecimiento observado en diciembre estuvo liderado por el segmento hotelero. Las pernoctaciones en hoteles sumaron 1.241.794, lo que representa un aumento de 4,7% en doce meses. En contraste, otros tipos de alojamiento como hostales, cabañas y residenciales totalizaron 503.358 pernoctaciones, con una variación marginal de 0,4%. En términos de llegadas, el país registró 883.798 pasajeros alojados en diciembre, esto es un 1,6% más que en igual mes de 2024. Las llegadas a hoteles crecieron 4,4%, mientras que en otros alojamientos cayeron 5,7%. La estadía promedio nacional fue de 1,97 noches, con un alza de 1,8% en doce meses, destacando el mayor tiempo de permanencia en alojamientos no hoteleros, donde el promedio llegó a 2,19 noches.

Zona norte lidera el crecimiento

Si bien la Región Metropolitana concentró el mayor volumen de actividad con 562.300 pernoctaciones en diciembre y un crecimiento de 3,8%, el mayor dinamismo se observó en la zona norte del país. Tarapacá lideró a nivel nacional, con 70.310 pernoctaciones y un aumento interanual de 29,7% el mayor registrado entre todas las regiones.

Antofagasta también mostró un desempeño importante con 137.468 pernoctaciones en diciembre, lo que implica un crecimiento de 8,8% en doce meses. Arica y Parinacota, en tanto, registró 24.728 pernoctaciones, con un alza de 8,7%. En conjunto, estas cifras posicionan al norte como el principal motor del repunte turístico al cierre del año.

En el centro del país, Valparaíso alcanzó 226.101 pernoctaciones, con una variación positiva de 0,4%, mientras que Coquimbo totalizó 91.321, registrando una caída de 3,7% respecto de diciembre de 2024.

Más al sur, Los Lagos anotó 148.195 pernoctaciones, con una baja de 1,5%, mientras que Biobío registró 64.360, retrocediendo 3,3%. Atacama fue una de las regiones con peor desempeño en el mes, con una caída de 6,6% en las pernoctaciones.

Ocupación al alza

La tasa de ocupación en habitaciones mostró una mejora generalizada, aunque con importantes diferencias entre regiones. La Región Metropolitana lideró el ranking nacional con una ocupación de 63,4% en diciembre, aumentando 2,39 puntos porcentuales en doce meses.Magallanes se ubicó en segundo lugar, con una ocupación de 58,3%, mientras que Antofagasta alcanzó 50,1%, destacando por un aumento interanual de 4,13 puntos porcentuales.

Uno de los datos más relevantes del mes fue el de Tarapacá, cuya ocupación llegó a 41,5%, registrando el mayor aumento interanual del país, con un alza de 7,48 puntos porcentuales. Arica y Parinacota también mostró una mejora, con una ocupación de 39,2%. En sentido contrario, Atacama registró una caída de 2,57 puntos porcentuales en su tasa de ocupación, mientras que Biobío retrocedió 0,85 puntos, reflejando una menor presión de demanda durante el mes.

Ingresos y tarifas

En materia de ingresos, Magallanes volvió a consolidarse como el mercado de mayor valor del país. En diciembre, su RevPAR alcanzó $ 152.386, el más alto a nivel nacional, mientras que su tarifa promedio diaria llegó a $ 261.404, muy por sobre el promedio país, apoyada en una ocupación cercana al 60%. La Región Metropolitana registró un RevPAR de $ 60.718, con un aumento de 4,8%, mientras que Antofagasta destacó por un desempeño integral su RevPAR creció 17,3% en doce meses y alcanzó $ 45.599 impulsado tanto por mayores tarifas como por una ocupación más elevada.

Tarapacá presentó una dinámica distinta, pese a que su tarifa promedio diaria cayó 7,3% y se ubicó en $ 48.643, el fuerte aumento de la ocupación permitió que el RevPAR subiera 13,1%, hasta $ 20.198. Arica y Parinacota combinó alzas en precios y ocupación, con un incremento de 9,5% en la tarifa promedio diaria y de 11,1% en el RevPAR.

Coquimbo, en tanto, registró un RevPAR de $ 20.052, con una leve caída de 0,8% pese a que su tarifa promedio aumentó marginalmente, reflejando que la menor ocupación fue el principal factor detrás de ese resultado.

El cierre de 2025 muestra un desempeño dispar entre regiones, aunque con una tendencia definida hacia un mayor dinamismo del turismo a nivel nacional, con el norte como principal motor del crecimiento y con tarifas que se mantienen en niveles elevados, mientras algunas regiones del centro sur enfrentan un cierre de año más débil en términos de demanda.