Los ungidos de Moneda Patria: Felipe Claro y Martín Cipriani se suman como socios a la matriz

El portfolio manager del fondo Renta CLP y el gerente de operaciones fueron promovidos en la gestora de fondos que cotiza en el Nasdaq.

A cinco años de la fusión entre Moneda Asset Management y Patria Investments, que trajo los primeros nombres chilenos al club de socios de una firma cotizada en el Nasdaq, Patria repartió nuevas credenciales en Santiago.

Se trata de Felipe Claro, coportfolio manager del fondo Renta CLP, y Martín Cipriani, gerente de operaciones en Chile y Uruguay, quienes a partir de marzo se incorporaron como socios de la administradora de fondos.

El anuncio se produjo junto al nombramiento de otros cuatro profesionales radicados en Brasil —Eduardo Gromatzky en Capital Privado, Fernando Cofim en Desarrollo Corporativo, Paola Sette como Global CMO y Sergio Magalhães en el área inmobiliaria—, en lo que la compañía describió como un reconocimiento a quienes han “generado valor para los clientes e impulsado un crecimiento e impacto sostenibles”.

Felipe Claro es la mano derecha del director y consejero delegado de renta fija, Fernando Tisné. Asimismo, es la figura detrás de Renta CLP, el fondo que Moneda ha posicionado como uno de sus productos distintivos. En los últimos cinco años, el vehículo duplicó su tamaño, pasando de administrar $408 mil millones a $834 mil millones, y anotó un retorno anualizado del 12,8%.

En cuanto a su trayectoria, el nuevo socio ha formado parte de Itaú Asset Management y del family office de Andrónico Luksic, Inversiones Arizona. En Moneda estuvo en sus primeros años y volvió en 2018 para convertirse en el principal colaborador de Tisné.

En el caso de Cipriani, conocedores revelan que jugó un rol clave en la integración con Patria. El ejecutivo aseguró que las tuercas de dos organizaciones distintas empezaran a girar en la misma dirección, resolviendo las fricciones internas que toda fusión arrastra.

Cipriani, entre 1996 y 2014, trabajó en Argentina en cargos operacionales, pasando por ING Nederland, Deutsche Bank y Bank of America. A Moneda arribó en 2015 y en 2022 asumió también la gerencia de la oficina en Uruguay.