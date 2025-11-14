Click acá para ir directamente al contenido
Lo que debes saber al terminar la semana | Acuerdo entre Abra y Sky, la luz verde de China a Codelco-SQM, CHV y el cierre de las campañas presidenciales

La operación entre la dueña de Avianca y la empresa de la familia Paulmann Mast impactará el mercado doméstico y el mapa de la industria en la región.

Por: Equipo DF

Publicado: Sábado 15 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Lo que debes saber al terminar la semana | Acuerdo entre Abra y Sky, la luz verde de China a Codelco-SQM, CHV y el cierre de las campañas presidenciales</p>

