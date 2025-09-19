Click acá para ir directamente al contenido
Lo que debes saber al terminar la semana | Revés del Gobierno por Dominga, cierre del Chile Day y decisión de la Fed marcaron la agenda

Mientras el fallo de la Corte Suprema que declaró inadmisibles recursos contra el proyecto Dominga propinó una derrota a sus opositores, en el ámbito minero el principal ejecutivo de Anglo viajó a Chile para oficializar su acuerdo con Codelco.

Por: Equipo DF

Publicado: Sábado 20 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Anglo American selló acuerdo con Codelco
La esperada decisión de la Reserva Federal
El despliegue del Chile Day en Londres
El round entre las AFP y el regulador
La última parada militar de la era Boric
Ximena Rincón fuera de carrera
Sigue el debate por causas del bajo empleo
Cencosud tomó el control total de The Fresh Market

