Lo que debes saber al terminar la semana | Los dichos de Carmona, "chao préstamo", la CMF y el IPSA en máximos marcaron la agenda

También destacó esta semana el descuelgue de algunos integrantes de Chile Vamos que se fueron al comando de Kast, mientras que Latam se convirtió en la empresa más valiosa de la Bolsa.

8,7 % fue la tasa de desocupación en el trimestre mayo-julio, más baja que la registrada en abril-junio, cuando el dato llegó a 8,9%

El fragor de la campaña comienza a generar nuevos deslices en los comandos de los presidenciables. Partamos por el estreno de Bernardo Fontaine en el cuartel de José Antonio Kast, el cual no pasó desapercibido. El economista, que ha encabezado varias batallas comunicacionales como con mi plata no, aterrizó con una polémica: la iniciativa Chao préstamo, que apunta contra el seguro social aprobado en enero con votos de Chile Vamos y que plantea un aporte reembolsable de los cotizantes hacia el Estado de un 1,5% de la cotización adicional.

Por esta iniciativa, el comando de Kast recibió una avalancha de críticas de parte de la oposición y del comando de Matthei. De hecho, tuvieron que salir a aclarar que esta fórmula sería reemplazada “por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado”, de manera que todo el aporte de la cotización vaya a las cuentas individuales.

Esto desató la arremetida de Matthei en defensa de la reforma de pensiones, cuestionando que esta materia se abra tras 10 años de intentos por aprobar una reforma.

La propuesta también fue criticada por expertos. La exintegrante de la mesa técnica de la reforma de pensiones, Soledad Hormazábal, advirtió que con la propuesta de Kast se corre el riesgo de “presiones al alza de los beneficios establecidos”.

En tanto, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, señaló que no cree que sea bueno hacer cambios sobre la marcha, pero que no tiene nada de malo abrir un debate sobre temas específicos.

La frase de la semana

"Siempre topamos en los recursos, en los recursos. Se hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social" LAUTARO CARMONA, presidente del Partido Comunista y sus dichos contra Mario Marcel

Jara complicada por el PC

Otro comando complicado es el de Jeannette Jara. Allí, el autogol también salió de fuego amigo. El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, cuestionó al exministro de Hacienda, Mario Marcel, por supeditar los recursos fiscales por sobre la resolución de las demandas sociales, lo cual generó de inmediato la reacción de la candidata y del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien indicó: “Las prioridades del Gobierno no se van a alterar por una declaración (...) No se trata de contraponer la responsabilidad fiscal con las necesidades sociales, sino que significa cómo un país, de manera sostenible en el tiempo, es capaz de responder a esas necesidades sociales”.

Otro economista que salió a defender a Marcel fue el exministro de Hacienda, Andrés Velasco. En un conversatorio señaló: “Creo que Marcel hizo un gran trabajo”.

Los descuelgues de Chile Vamos

Tras las primeras fisuras abiertas al interior de RN a inicios de este mes por el apoyo de su expresidente Carlos Larraín a José Antonio Kast –seguidas en las semanas siguientes por las renuncias del diputado Miguel Mellado (hasta ahora jefe de bancada) y el descuelgue del senador Alejandro Kusanovic a esa tienda política–, la tarea de contener una eventual fuga de parlamentarios y militantes hacia la candidatura del abanderado republicano se convirtió en urgente para los timoneles de Chile Vamos y los encargados de la campaña de Evelyn Matthei en los últimos días, ante la instalación de figuras destacadas del sector en las filas de su mayor competidor.

Primero, el economista Bernardo Fontaine entró al equipo de campaña de Kast, al que se han sumado otros tres nombres: el exministro de Energía Rodrigo Álvarez y el exsubsecretario Álvaro Cruzat, ambos exmilitantes UDI, y Germán Codina, exalcalde de Puente Alto por 12 años, quien a fines de 2024 renunció a RN.

Esta serie de movimientos activó el despliegue de los timoneles de esos partidos y del senador UDI Juan Antonio Coloma, uno de los hombres fuertes del comando de Matthei.

Los ejes de Grau en la recta final del Gobierno

En su aterrizaje a la cabeza de Hacienda hace nueve días, el ministro Nicolás Grau enfrentó una lluvia de cuestionamientos a su idoneidad para el cargo –desde la capacidad técnica hasta la habilidad en las negociaciones políticas–, con un tono amplificado por las comparaciones con la gestión de Mario Marcel y las resistencias generadas por su militancia en el Frente Amplio entre la oposición y el sector empresarial.

“Estas cosas se solucionan con trabajo”, respondió el nuevo timonel de las finanzas públicas, quien rápidamente salió a despejar los lineamientos para la Ley de Presupuestos 2026 –con un foco “responsable en materia fiscal” pese a las presiones electorales y una elaboración “muy avanzada” para su ingreso a fines de septiembre–, y detalló las prioridades en la recta final del Gobierno: empleo, el proyecto de financiamiento para la educación superior (FES), la ley de sala cuna universal y la iniciativa tributaria orientada a las PYME y la clase media.

Tras una incursión en la contingencia política, criticando la propuesta chao préstamo al Estado de José Antonio Kast, Grau detalló su agenda con los parlamentarios. Entre las otras prioridades, destacó la unificación del subsidio al empleo, incentivos tributarios para el hidrógeno verde, la eliminación de preexistencias en salud, la Ley de Inteligencia Económica, la creación de la Agencia para la Calidad de Políticas Públicas, la regulación de plataformas de apuestas en línea y el financiamiento de TVN.

Los compromisos del titular de Economía

Tras enfatizar que “Chile necesita crecer más rápido” y que su norte será “fortalecer la inversión para generar más y mejores empleos” al momento de su designación, Álvaro García incluyó en sus primeros días al frente de Economía –cartera que ya encabezó entre 1994 y 1998– su primer encuentro con el sector privado, en el lanzamiento de la Agenda Ambiental de la Sofofa este lunes.

Entre sus primeros objetivos, subrayó la meta de concretar la aprobación de la ley que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide) y de los reglamentos que implementarán la Ley de Permisos Sectoriales en aspectos como los umbrales de las declaraciones juradas, la categorización de proyectos estratégicos y la implementación del objetivo de agilizar los procesos, línea en la cual comprometió su fomento a la colaboración público-privada..

Las advertencias del CFA

Esta semana fue el debut de Paula Benavides liderando el CFA, ya que la entidad emitió el primer informe con la economista al mando del organismo. Y fue un estreno duro, porque hizo el primer rayado de cancha, pidiendo a Hacienda nuevos recortes de gasto y mayor responsabilidad en el Presupuesto 2026.

El CFA alertó sobre la necesidad de aplicar medidas “estructurales” para dejar atrás los incumplimientos en las metas presupuestarias que han marcado las últimas dos décadas, y señaló que los esfuerzos fiscales no han sido suficientes para el cumplimiento de las metas de balance estructural, aunque reconoció la reducción del crecimiento anual del gasto durante la presente administración.

Las multas de la CMF

LarrainVial está nuevamente en el ojo del huracán. La semana pasada les contaba que la Corte de Apelaciones de Santiago había revocado la suspensión condicional otorgada a siete ejecutivos de la firma por el caso Factop-Audios.

Esta semana vino un nuevo golpe. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) resolvió una de las aristas administrativas del caso, que involucraba a la AGF LarrainVial Activos por su rol en la estructuración del fondo de inversión Capital Estructurado I, vehículo diseñado para resolver la difícil situación financiera por la que atravesaba el empresario y exaccionista de Grupo Patio, Antonio Jalaff.

El consejo de la CMF acordó aplicar a LarrainVial Activos Administradora General de Fondos y a su exgerente general, Claudio Yáñez, multas de UF 60.000 (US$ 2,5 millones) para la firma y de UF 15.000 (US$ 613 mil) para el exejecutivo, por infringir la ley al inducir a los inversionistas a la compra de cuotas de la serie B del fondo de inversión Capital Estructurado I mediante recursos engañosos.

Se trata de la sanción más cuantiosa de la historia de la CMF, superando las UF 50.000 aplicadas en 2025 a Francisco Coeymans por el caso Primus.

La CMF también sancionó a los exdirectores de la gestora Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, con multas de UF 5.000 cada uno (US$ 204 mil).

La cancelada corredora de bolsa STF Capital y su exgerente general, Luis Flores Cuevas, también fueron objeto de sanción, con multas de UF 8.000 cada uno.

El consejo de la CMF aprobó las sanciones con la disidencia de los comisionados Catherine Tornel y Augusto Iglesias.

Alejandro Gil sancionado

La CMF también abrió un proceso sancionatorio en contra de Alejandro Gil, el polémico expresidente de Clínica Las Condes, por infringir la Ley de Sociedades Anónimas, presuntamente cometida en mayo de 2021.

El origen del conflicto entre Gil y la autoridad regulatoria surgió luego de que, siendo presidente del directorio de la entidad, presentara una querella criminal contra el exgerente general de la compañía, Freddy Jacial.

La CMF alega que Gil presentó la querella antes de que el acta de la sesión del directorio que lo autorizaba estuviera formalmente firmada, lo que constituiría una falta a su deber de diligencia. La defensa de Gil sostiene que contaba con poderes suficientes para representar judicialmente a la compañía y que el acta fue firmada posteriormente, ratificando la decisión unánime del directorio.

En su presentación, la defensa de Gil afirmó que los cargos en este caso parecen más una persecución contra él que una verdadera acusación justa.

El atentado a CMPC

El mundo político y gremial condenó el ataque del sábado por la noche a guardias forestales de CMPC en La Araucanía, que terminó con un trabajador muerto y otro herido de gravedad.

Mientras la multigremial de La Araucanía llamó al Gobierno a invocar la Ley Antiterrorista, la CPC también se pronunció enfatizando que hechos de este tipo "dañan seriamente el normal funcionamiento de las empresas al minar las condiciones mínimas de seguridad que se requieren para invertir y desarrollar actividades productivas que generen empleo, oportunidades y bienestar a las personas".

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que está en evaluación si se presenta o no una querella invocando la Ley Antiterrorista.

Ante ello el presidente de la compañía, Bernardo Larraín Matte, insistió que fue un acto terrorista, que debe ser investigado y sancionado como tal, sin eufemismos ni excusas.Agregó que los trabajadores fueron víctimas de un acto cobarde por parte de desconocidos que portaban armamento de guerra.

Tras las distintas presiones, finalmente ayer el Gobierno se querelló invocando la Ley Antiterrorista.

La teleserie de la Fed

Los principales medios del mundo titularon con la inédita medida tomada por Donald Trump, quien afirmó que iba a sustituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, con efecto inmediato, lo cual podría socavar la independencia del banco central.

Cook, la primera mujer de color en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Fed, prometió luchar contra Trump y permanecer en el cargo, afirmando que el Presidente “no tiene autoridad” para despedirla.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Esto no tiene precedentes. Si esta destitución se consolida, significará prácticamente el fin de la independencia del banco central de EEUU”, declaró Lev Menand, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.

Con el correr de la semana, la teleserie de la disputa de Trump por la Fed sumó un nuevo capítulo, ya que Lisa Cook presentó una demanda contra el Presidente de Estados Unidos, acusándolo de intentar removerla de manera ilegal en un esfuerzo por tomar el control político del banco central, lo que –según advierte– podría causar un “daño irreparable” a la economía del país.

Mercado Libre apuesta por Chile

Mercado Libre anunció que construirá un centro de almacenamiento y distribución por US$ 135 millones en Colina, que generará más de 600 puestos de trabajo y que se espera comience a operar durante el último trimestre de 2026.

La empresa también informó que se habilitará el primer centro de almacenamiento regional en Concepción, permitiendo así los envíos en el mismo día de la compra en la capital de la Región del Biobío.

Esta inversión se suma a la anunciada a comienzos de año, de US$ 550 millones en Chile. En los últimos cuatro años, Mercado Libre ha invertido más de US$ 1.500 millones en el país.

Nvidia

Esta semana Nvidia tuvo a todo el mundo expectante ante su entrega de resultados.

¿Por qué tanta expectación? Porque el auge de la inteligencia artificial, que ha impulsado a Wall Street a máximos históricos, se ponía a prueba con la entrega de los resultados del fabricante de chips, ya que de sus cifras se podría desprender si los rápidos avances en IA seguirán siendo un factor dominante en los próximos años.

¿Qué pasó? Una mezcla de todo. Repasemos los números: logró ingresos por US$ 46.743 millones, un 56% más interanual, por encima de los US$ 46.060 millones que esperaba la media de los analistas.

Anotó utilidades por US$ 26.422 millones, un 52% más que el año pasado, batiendo las previsiones.

¿Dónde estuvo el problema? En su principal negocio: los centros de datos. La compañía tuvo ingresos por US$ 41.096 millones por este concepto, un 56% más interanual, pero por debajo de los US$ 41.200 millones que pronosticaban los analistas. Una señal de debilidad que despertó las primeras dudas en un historial que parecía intacto hasta el momento.

El otro mensaje que preocupó a los mercados fueron las previsiones para el tercer trimestre. Nvidia calcula unos US$ 54.000 millones en ingresos, una cifra en línea con la media del mercado, pero por debajo de los US$ 60.000 millones que esperaban algunos analistas.

En resumen: las acciones de la compañía cerraron la semana con una caída del 3%.

Latam: la más valiosa de la Bolsa

Latam Airlines se convirtió en la empresa de mayor capitalización bursátil del país tras superar a Banco de Chile.

La mayor aerolínea de Latinoamérica cotiza en máximos desde que salió del Capítulo 11, con resultados que han sorprendido consistentemente al alza. Pero Falabella no se queda atrás, ya que este lunes quedó al borde de alcanzar al banco de los Luksic y Citigroup.