Doble shot

Lo que debes saber al terminar la semana | Los dichos de Carmona, "chao préstamo", la CMF y el IPSA en máximos marcaron la agenda

También destacó esta semana el descuelgue de algunos integrantes de Chile Vamos que se fueron al comando de Kast, mientras que Latam se convirtió en la empresa más valiosa de la Bolsa.

Por: Equipo DF

Publicado: Sábado 30 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

carrera presidencial LarrainVial Factop Latam FALABELLA Kast Matthei Jeannette Jara partidos políticos
