Competencia agrícola peruana se intensifica: exportaciones de fruta alcanzaron a las chilenas en 2025

Mientras en Chile los envíos de fruta fresca -el ítem más importante del negocio- bajaron levemente, en Perú aumentaron 11%, consolidando un ciclo de sostenida expansión y perfilándose como próximo líder en la región. Una carrera que ya lidera ese país en el balance global de las exportaciones agroindustriales al cierre del año pasado.

Al cierre de 2025, la industria agrícola de Perú alcanzó exportaciones por más de US$ 15 mil millones, con un crecimiento de 17,3% en comparación al ejercicio anterior. Un nuevo récord que profundizó la sostenida expansión de esa actividad como uno de los mayores polos productivos del continente.

Si bien en este auspicioso balance inciden factores como el apetito internacional de productos como el cacao, el crecimiento de esta industria en el vecino país durante los últimos años contrasta con el desempeño de Chile, cuyas ventas por US$ 13.189 millones a diciembre pasado representan un avance anual de apenas 0,7%.

En estos dispares balances generales, ha sido decisivo el fuerte desarrollo del sector frutícola peruano, que en 2025 alcanzó ventas por US$ 7.556 millones, con un alza de 14%, de acuerdo a las cifras entregadas por PromPerú a Señal DF. Y si bien desde Chile se realizaron envíos totales al extranjero -incluyendo frutas frescas, secas, congeladas, jugos, conservas y deshidratados- por US$ 10.114 millones, este monto representó un moderado incremento de 1,7% respecto del año anterior, de acuerdo a las cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa).

La brecha entre las exportaciones frutícolas de ambos países se redujo al mínimo en el caso de la fruta fresca, por lejos el principal segmento de este rubro. Si a nivel nacional se terminó el año con envíos valorizados en US$ 6.967 millones que se comparan negativamente con los US$ 7.597 millones en 2024, en el mismo período Perú creció 11% hasta US$ 6.768 millones, aumento logrado tras escalar un 18% entre 2023 y 2024.

Aunque Chile todavía mantiene el primer lugar en el hemisferio sur -tanto en volumen como en valor- en la fruta fresca, el contraste entre su crecimiento moderado y el auge de Perú representa un gran desafío.

“Ellos tienen aspiraciones para los próximos 20 o 30 años de multiplicar esa cifra. Entonces, o nos subimos al carro o la verdad es que lo vamos a pasar mal”, advirtió el presidente de Fedefruta, Víctor Catán, a partir de la trayectoria de la fruticultura peruana, que en apenas dos décadas pasó de cero a convertirse en un fuerte competidor en los mercados internacionales y con firmes expectativas de convertirse en un líder en la región.

La amenaza no es menor. Los rubros de mayor valor agregado, si bien emergentes, crecieron el año pasado: 65% en el caso de las frutas congeladas y pulpa, 37% en conservas y purés, y 29% en variedades deshidratadas, detalló PromPerú.



Los “caballos de batalla” de la competencia

En términos de estrategia productiva, Perú ha optado por una expansión en un número acotado de especies, las cuales, según el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, funcionan como sus verdaderos “caballos de batalla”: uvas, arándanos y paltas.

Factores como la mayor disponibilidad de agua, la rápida incorporación de nuevas plantaciones y el uso intensivo de paquetes tecnológicos han permitido al país acelerar volúmenes y ganar participación en mercados donde Chile fue históricamente dominante. Ese modelo se refleja en los montos que según PromPerú se exportaron en 2025: US$ 2.455 millones en arándanos, US$ 1.960 millones en uva de mesa y US$ 1.360 millones en paltas sumaron más de US$ 5.700 millones, equivalentes a casi el 85% del total de la fruta fresca que los peruanos sacaron a los mercados globales.

En Chile, la cereza se consolidó como el principal motor del sector y en 2025 concentró cerca del 44% del valor de las exportaciones de fruta fresca, con envíos por

US$ 3.020 millones, según el catastro de Odepa. Lo anterior, representa una baja en torno a 14% en relación al año pasado, la cual obedece, principalmente, a un exceso de oferta en el mercado chino durante la presente temporada.

Frente a este escenario, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, señala: “Yo creo firmemente en el futuro de la cereza pero no con las rentabilidades de antes. Los precios de oro se acabaron”.

Más atrás se ubicaron las uvas, con US$ 976 millones, seguidas por las manzanas (US$ 628 millones) y los arándanos (US$ 501 millones).

Estos últimos son un emblema de la competencia con Perú, al ser por años un producto clave del portafolio chileno y cobrar recientemente la misma relevancia en la oferta peruana, donde sumaron envíos por US$ 2.455 millones, tras crecer 11% el año pasado.

La principal razón, explica Walker, es que en su desarrollo más reciente “hicieron una inversión muy importante en la última genética, en la línea de la Sekoya, por lo que están con un arándano de muy buen tamaño, de muy buen sabor y muy productivo”.

En relación al futuro de esta competencia binacional, el presidente de Frutas de Chile consideró que la industria local “va a seguir siendo líder indiscutido a pesar de que Perú ha sido el país del hemisferio sur que más ha crecido en los últimos años. Es un competidor importante y pensamos que la competencia es sana y le hace bien a los dos países, nos obliga a estar siempre desafiados y buscar mejorar en todos los aspectos, especialmente en calidad”.

La receta que mira la industria chilena

En este escenario, la industria nacional mira atentamente la evolución del vecino país, donde las políticas de Estado –con una estrategia de largo plazo basada en infraestructura hídrica, incentivos e inversión portuaria– han jugado un papel clave, destacó Catán.

A juicio de Walker, Perú se ha consolidado como un competidor de peso, impulsado por una combinación de políticas públicas e inversión estratégica. Entre los factores clave menciona una nueva política agraria que redujo la carga tributaria del 25% al 15% para las grandes empresas y, en el caso de las medianas y pequeñas, una tasa de 0% por un período de diez años.

A ello se suma una fuerte apuesta por el riego. Perú ha invertido cerca de US$ 24.000 millones para incorporar un millón de hectáreas nuevas bajo riego. Así, la superficie beneficiada en ese país ascenderá a 2,6 millones de hectáreas, mientras que Chile riega cerca de 900 mil.

"Es una de las diferencias más determinantes, porque les permite desarrollar una agricultura regada más del doble que la superficie chilena”, subrayó Walker. A esto se añade una inversión en infraestructura portuaria, estimada en torno a

US$ 4.000 millones, que ha fortalecido su capacidad logística y exportadora.



Inversión que cruza la frontera

El auge del agro peruano no solo intensifica la competencia con la oferta chilena, sino que también ha comenzado a atraer capital, conocimiento y gestión desde Chile.

“Hay mucha gente chilena que ya invirtió en Perú y otras tantas que seguramente están invirtiendo o van a invertir”, afirmó Catán, subrayando que “los empresarios toman las oportunidades cuando se presentan”.

Marambio lo planteó de forma directa: “Una de las razones por las cuales Perú ha crecido es por el know-how chileno. Los chilenos hemos ido a producir en Perú y a aprovechar las condiciones que existen allá para la producción y exportación de fruta”. En ese contexto, mencionó a los arándanos y la uva como ejemplos concretos de rubros donde productores nacionales ya están operando al otro lado de la frontera. Entre ellos, figuran las empresas Pura Fruit Company, Agroberries, Hortifrut y San Clemente.

El debate por la estrategia de desarrollo: ¿qué productos plantar y cuáles sustituir?

De cara al futuro de la industria frutícola chilena, al ser consultado sobre qué especies deberían priorizarse y cuáles dejarse de lado, Walker sostuvo que el país debe concentrarse en aquellas frutas donde mantiene una mayor ventaja comparativa y evitar competir de manera masiva en rubros en los que Perú cuenta con mejores condiciones estructurales.

“Si Perú planta arándanos, yo prefiero en Chile no plantar arándanos”, ejemplificó, señalando que en un escenario como el que atraviesa actualmente esa variedad, lo más recomendable es mantener el nicho de mercado. Con la uva de mesa planteó lo mismo: conservar un espacio de mercado, pero sin expandirla mayormente. En su visión, hacia adelante la producción debería enfocarse en especies como kiwis, manzanas, peras, nueces, almendros -especialmente el avellano europeo-, ciruelas secas y cerezas.

Una postura distinta expresó Víctor Catán, quien considera que el desafío es igualar condiciones frente al crecimiento del agro peruano. “Hay que nivelar la cancha, y eso significa devolverle la competitividad al país en ciertas materias, y una de ellas es la agricultura chilena, en específico la fruta chilena, que tiene cómo defenderse”, afirmó.

La inminente llegada de una nueva admnistración al frente del país abre un escenario de cambios y expectativas en el sector agrícola. En ese contexto, Walker manifestó tener “muchas esperanzas en este Gobierno”, destacando que el Presidente electo José Antonio Kast proviene de una familia ligada al mundo agrícola, que el equipo del Ministerio de Hacienda conoce en profundidad la industria y que el próximo titular de Economía, Daniel Mas, es ingeniero agrónomo. “Son personas que entienden muy bien la agricultura”, subrayó.

En esa línea, Walker expresó su confianza en que la próxima administración aproveche la oportunidad para abordar temas clave como la seguridad rural, la violencia en la macrozona sur, la construcción de grandes obras de riego, una política migratoria segura, ordenada y regular, y el acceso al financiamiento para el sector.

Por su parte, Marambio coincidió en que la asunción de una nueva administración representa una oportunidad para corregir y mejorar. “Los cambios de Gobierno siempre abren una ventana y lo que Chile necesita hoy es inversión en infraestructura hídrica y portuaria”, afirmó.