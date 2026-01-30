Litio en Chile: ¿El fracaso del valor agregado?

A pesar del interés de empresas internacionales y de los esfuerzos de distintos gobiernos, tras una década de intentos el país aún no logra consolidar una industria de litio con valor agregado. Corfo prepara una cuarta licitación, pero persiste la incertidumbre.

No una, ni dos, sino tres veces Chile ha intentado dejar de ser un mero exportador de litio y avanzar hacia eslabones de mayor sofisticación productiva. En distintos gobiernos y bajo diseños institucionales diversos, el objetivo ha sido el mismo: capturar más valor económico, generar encadenamientos industriales y reducir la dependencia del ciclo de las materias primas. Sin embargo, más allá de los anuncios y convocatorias, ninguno de estos esfuerzos ha logrado traducirse en una industria de valor agregado en operación.

Esta semana, BYD dio una señal clara al respecto. Argumentando demoras excesivas por parte de Corfo, que sumado a cambios relevantes en las condiciones económicas globales y del mercado del litio, llevaron al desistimiento de su proyecto en el norte del país.

Este escenario vuelve a abrir interrogantes de fondo y pone una presión adicional sobre el Gobierno electo, que deberá enfrentar desde el inicio un problema y sobreponerse a los errores u omisiones en el diseño de la cuarta licitación.

Tres intentos fallidos

El primer esfuerzo tomó forma en 2015, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, cuando creó la Comisión Nacional del Litio que tuvo como mandato diseñar una política pública de largo plazo que permitiera aprovechar el recurso más allá de su extracción, promoviendo la agregación de valor.

A través de Corfo, Chile actualizó el contrato con Rockwood Lithium -hoy Albemarle- incorporando compromisos explícitos en materia de inversión en innovación, transferencia tecnológica y desarrollo de actividades de mayor valor agregado en el país. Paralelamente, se exploraron mecanismos para que parte del litio extraído se destine a procesos industriales locales, incluyendo la producción de hidróxido de litio y, en una fase más ambiciosa, componentes para baterías.

Sin embargo, pese a que este período sentó las bases técnicas y regulatorias para una estrategia de industrialización, los resultados concretos fueron limitados.

La gestión enfrentó críticas tanto por la forma en que se renegociaron los contratos con actores privados -en particular SQM- como por la rapidez con que se cerraron los acuerdos hacia el final del mandato.

El segundo intento se desplegó entre 2019 y 2020, bajo el Gobierno de Sebastián Piñera, con el llamado a los denominados “productores especializados”, nuevamente asociado al acceso a litio a precio preferente proveniente de SQM. En este proceso participaron y fueron adjudicadas empresas como Molymet, además de consorcios y firmas extranjeras interesadas en producir hidróxido de litio y otros derivados de mayor valor. Sin embargo, los proyectos no alcanzaron fase de ejecución, afectados por la incertidumbre del mercado, exigencias contractuales y un entorno global cada vez más competitivo, dominado por polos industriales en Asia con fuerte integración vertical.

El tercer capítulo se abrió entre 2022 y 2024, ya bajo el Gobierno de Gabriel Boric, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Corfo reactivó el mecanismo de productores especializados y seleccionó a empresas como BYD Chile y Yongqing Technology -ligada al grupo Tsingshan-, con planes para instalar en el país plantas de materiales para baterías, particularmente cátodos, cuyas inversiones ascienden a US$523 millones.

No obstante, los proyectos no avanzaron dentro de los plazos comprometidos y BYD salió públicamente a explicar su posición, apuntando a cambios en las condiciones económicas globales y del mercado del litio que afectaron la viabilidad de la inversión.

Problemas estructurales y críticas

Chile se encuentra actualmente en la fase de diseño de su cuarto proceso de licitación. Sin embargo, este nuevo llamado genera más dudas que certezas entre expertos e industriales, dado que aún se desconocen sus especificaciones y que los procesos previos manifestaron errores que han impedido que el país cuente ya con una planta de litio operativa.

Andrés González, líder de la industria minera en Plusmining, señala que el problema subyacente reside en que la estrategia se enfoca en los precios del litio -con acceso a un valor preferente- y no en el acceso al recurso. Según su análisis, a pesar de que BYD tenía conocimiento inicial de que su contrato expiraba en 2030 -lo que otorgaba un margen de cinco años de operación, desde la puesta en marcha hasta su término-, no existían mecanismos posteriores que justificaran una inversión superior a los US$ 290 millones, lo que incrementa la incertidumbre.

“Las empresas están buscando una señal de largo plazo más que un precio spot para tomar decisiones, y eso es completamente cierto. Todos los estudios que hacen las mineras se basan en precios de largo plazo para proyectar flujos y evaluar la rentabilidad de sus proyectos. En el caso del litio ocurre lo mismo, pero con una particularidad importante: el litio es extremadamente volátil”, apuntó.

Al momento en que BYD fue seleccionado como productor, el precio del litio rondaba los US$80.000. Sin embargo, dos años después, al ejecutarse el proyecto, el valor se había desplomado a US$11.000. “Eso refleja que es un mercado inmaduro, con crecimientos acelerados”, explicó.

Por su parte, José Hofer, especialista en baterías de litio y materiales de la británica Supply Chain Insights, es más crítico: Chile está concentrado en dar valor agregado al litio, pero todavía no tiene una estructura de extracción realmente competitiva.

A su juicio, el modelo de Corfo está agotado y para sacar adelante a la industria debe salir de la ecuación y crear concesiones directas con las empresas productoras.

“Lo primero que hay que hacer es abrir el mercado del litio y plantearse seriamente dónde queremos estar. Hoy, Chile tiene cerca del 20% de participación mundial en litio, y esa participación está bajando (...) El nivel de burocracia en Chile no se condice con la velocidad a la que reacciona el mercado. Estamos prácticamente dos ciclos de precios atrasados. Los proyectos de litio que vienen como Maricunga no estarán listos para producir en el próximo ciclo de precios que ya ha comenzado”, expresó.

Los dos consultores cuestionaron el mecanismo de desistimiento, argumentando que el monto podría haber sido insignificante o nulo. Esto es contrario a la relevancia del proyecto.

Consultado Corfo por los cambios que vendrán en su próximo proceso declinó hacer comentarios.

En la industria hay un diagnóstico en común: los tres intentos fallidos muestran que, sin señales claras de largo plazo y un nuevo diseño institucional, Chile seguirá atrapado entre el litio que extrae y el valor que aún no logra capturar.