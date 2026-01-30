Megaproyectos de hidrógeno verde entran en punto crítico y marzo será decisivo para su continuidad

La cancelación del proyecto INNA la semana pasada fue la antesala para las decisiones de HNH y Total que definirán el futuro de las grandes inversiones en HV orientadas a la exportación que tienen su epicentro en Magallanes. Un duro sinceramiento de expectativas que contrasta con el avance de iniciativas de escala mediana ligadas a sectores como la minería.

Llegó la hora de la verdad para la futura industria del hidrógeno verde en Chile y sobre cuántas de las enormes expectativas y promesas finalmente se van a hacer realidad. Un cambio de escenario que se precipitó tras una sucesión de hechos en las últimas semanas.

Hace siete días, la abrupta suspensión del megaproyecto INNA dejó fuera de escena a la iniciativa de mayor envergadura planeada en la zona norte del país con inversiones por US$ 10 mil millones. Y antes de la drástica cancelación del complejo que Aes Andes planeaba en Tal Tal, importantes movimientos tuvieron lugar en tres de los mayores desarrollos en curso en la región de Magallanes.

A inicios de diciembre pasado, EDF Power Solutions detuvo su proyecto Energía Verde Austral en Cabo Negro, en tanto otros dos de los mayores desarrollos en esa zona realizaron antes considerables aplazamientos de sus procesos de tramitación ambiental: en septiembre de 2025, TotalEnergies postergó el plazo para su iniciativa por US$ 16 mil millones hasta diciembre de este año y, dos meses después, el consorcio HNH Energy hizo lo mismo con su complejo por US$ 11 mil millones, con margen hasta el 31 de marzo.

Todos proyectos que tienen como denominador común su foco orientado a las exportaciones a un mercado internacional que pasó de un optimismo extremo a un baño de realismo ante los elevados costos de producción, lentitud en la demanda y cese de inversiones a nivel mundial.

En su momento de máximo dinamismo, la industria en ciernes consideraba un total de 83 proyectos anunciados, con inversiones totales por US$ 170 mil millones y un potencial exportador de más de US$ 13 mil millones anuales, equivalente a cerca del 13% del total país. De esta cartera, las iniciativas en evaluación ambiental sumaban por US$ 40 mil millones, de acuerdo a la descripción que la Asociación Chilena del Hidrógeno (H2 Chile) recordó hace dos semanas al celebrar su octavo aniversario.

Pero en las intervenciones en ese evento reconocieron que el sector enfrenta “brechas críticas” para avanzar en escala comercial, y llamaron a asumir con “realismo” los desafíos pendientes en permisos, financiamiento, infraestructura estratégica y generación de demanda. Y ese diagnóstico se profundizó en los días posteriores. “A nivel global la industria está atravesando una fase de ajuste y maduración, y Chile no es ajeno a ese proceso", señaló a DF este lunes el director ejecutivo de H2 Chile, Marcos Kulka, a propósito del cese del proyecto INNA, en las vísperas de su participación en Hyvolution París 2026, una de las ferias más importantes del mundo. La presidenta de ese gremio Rebeca Poleo fue más allá esta semana: “El Hidrógeno Verde atraviesa hoy su momento más relevante… aunque no exactamente en los términos que muchos anticipamos (…) es esencial reconocer que la realidad actual es más compleja que las expectativas iniciales”.

Otra señal en esta línea la aportó el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, en una columna de opinión publicada este jueves en DF. “La industria atraviesa un ciclo de ajuste global, marcado por costos que aún son elevados, una demanda internacional más lenta de lo anticipado y procesos regulatorios que han tensionado los plazos de inversión”, aseveró.

El mes clave

Pero entre las empresas el análisis es mucho más duro, sobre todo a nivel de los proyectos de gran escala que aparecen como los grandes perjudicados en una tormenta perfecta provocada por una pérdida de competitividad en precios, una demanda internacional que se ha desarrollado mucho más lento de lo previsto, y las múltiples observaciones que deben enfrentar ante el SEIA.

De los tres megaproyectos de exportación con inversiones superiores a US$ 10.000 millones, hoy quedan dos en vías de grandes definiciones, y la industria está expectante respecto de lo que definan en marzo. En ese mes se cumple el plazo para que HNH Energy responda la avalancha de observaciones recibidas tras recibir su segundo Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (Icsara). Y en una situación similar se encuentra TotalEnergies, que obtuvo un aplazamiento hasta el 7 de diciembre próximo.

Aunque ambas firmas guardan reserva de sus próximos pasos, fuentes al tanto de sus análisis advierten que las opciones van mucho más allá del trámite ambiental, y que lo que actualmente está en juego es su continuidad, ya que sus matrices están evaluando un congelamiento y replegarse hasta que el mercado y coyuntura mundiales hagan sostenible una reactivación.

“Los ojos de la industria están puestos en lo que se haga en marzo próximo”, confirma un directivo del sector sobre la expectación en relación al futuro de la industria, la cual se disparó luego de que uno de los tres integrantes del consorcio dueño de HNH –el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partner (CIP)– comunicó a mediados de enero que frenará sus inversiones, por lo que el peso de las decisiones recae en los restantes socios, las firmas austríacas Ökowind y AustriaEnergy. “Considerando que los plazos del proceso de evaluación ambiental se han extendido por sobre lo inicialmente estimado, el proyecto ha realizado un ajuste en la asignación de recursos, focalizando su gestión en aquellas actividades directamente vinculadas a dicho proceso”, indicaron desde HNH Energy a DF la semana pasada, cuando se retiró del gremio H2V Magallanes.

Con este proyecto reduciendo su actividad para concentrar sus recursos y capacidades en la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el punto por resolver es cuál será su decisión concreta en su inversión y desarrollo una vez que cumpla ese hito habilitante.

Atenta a este desenlace se encuentra TotalEnergies H2: mientras resuelve el dilema entre congelar la iniciativa o continuar, sus esfuerzos están concentrandos en lograr la RCA.

A la fecha, el conjunto de iniciativas de HV planeadas en Magallanes han destinado más de US$ 120 millones a procesos de trámite ambiental. Cuando en 2020 se proyectaba “que las exportaciones desde Chile a otras economías superen a las exportaciones de cobre, más allá del 10% del PIB”, como aseveraba H2 Chile en ese momento –lo mismo que el actual Gobierno– esa región surgía como el gran epicentro de la futura industria con proyectos en estudio por

US$ 70 mil millones con un enorme impacto económico, encadenamiento productivo y empleo.

Pero las perspectivas han decantado a tal punto que ahora se perfila –en el mejor de los casos– que la industria partiría con sólo un megaproyecto de más de US$ 10 mil millones, y en plazos mayores de desarrollo, indicó el director ejecutivo de H2 Magallanes, Salvador Harambour (ver entrevista relacionada).

Las dos caras de la industria

Por el contrario, iniciativas de hidrógeno y amoníaco verde a escala mediana –orientadas a la demanda interna y en su mayoría con acuerdos cerrados con clientes de industrias como la minería– lograron hitos clave. El proyecto Volta, iniciativa de amoníaco verde en Mejillones de MAE con una inversión de US$ 2.500 millones, logró el mes pasado la aprobación de su RCA, mientras Susterra recibió en septiembre la luz verde ambiental para su planta de hidrógeno verde en el distrito minero de Calama por US$ 423 millones.

“Los proyectos de menor escala orientados a demanda local avanzan hasta ahora sin problemas (…) La gran lección parece ser que el camino viable en el corto plazo no es la exportación masiva, sino construcción metódica de industria local, para posteriormente habilitar una industria exportadora robusta en el mediano y largo plazo”, señaló la presidenta de H2 Chile en un diagnóstico compartido esta semana en su cuenta de Linkedin.

A propósito de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde 2026-2030, cuya consulta pública comenzó este viernes, el biministro García indicó que en esa actualización el “foco se desplaza hacia el impulso de la demanda interna, para luego habilitar la exportación. Se apunta a concretar progresivamente los proyectos viables”.

Otro ejemplo que corrobora esa tendencia es el proyecto Cabo Negro de HIF, por US$ 830 millones en Magallanes que logró su aprobación en octubre pasado para producir e-fuels a partir de hidrógeno verde a escala comercial. Desde HIF Global indicaron a Señal DF que “seguimos avanzando en el desarrollo de nuestros proyectos en la región de Magallanes, y las recientes aprobaciones ambientales de la planta de combustibles sintéticos Cabo Negro y su parque eólico Faro del Sur, corresponden a un paso más dentro de un proceso de largo plazo que contempla la instalación de esta industria en la región”.