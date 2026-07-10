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En la mente del CFO

La evolución del CFO, según el head hunter de las finanzas

Nicholas Schmidt, socio de Spencer Stuart y líder de la práctica de financial officers para América Latina, aterriza el perfil de los ejecutivos. Su lectura es la de un rol que dejó de administrar la caja para sentarse a decidir sobre la estrategia de negocio.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 14:20 hrs.

Francisco Noguera Negocios inversión inversiones
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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