Este lunes comienza la semana de las MiPYME y Cooperativas

La iniciativa del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo se realizará en la Plaza de la Constitución, durante los días 20, 21 y 22 de octubre. Además, el 23 se entregará el premio InspiraTEC y el 24 se realizará el tercer encuentro de gremios.

Con el objetivo de destacar la labor de las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas en el país, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo realizará la semana de las MiPYME y Cooperativas con actividades desde el próximo lunes 20 de octubre hasta el viernes 24.

En esta edición, la actividad principal consistirá en una Expo de MiPYME y Cooperativas, que se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución durante los días 20, 21 y 22 de octubre. En el evento se realizarán una serie de actividades, dentro de las cuales destaca el lanzamiento de la plataforma Chile Emprende.

La Expo contará con 50 emprendimientos (37 MiPYME y 13 cooperativas), que tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos. Estos emprendimientos son beneficiarios de distintos programas de Sercotec (Servicio de Cooperación Técnica).

En detalle

Además habrá ocho stands destinados a instituciones públicas como el Ministerio de Economía, Sercotec, ProChile, SII, Sence Superir, Corfo y BancoEstado, que ofrecerán servicios al sector. Estos espacios brindarán información a las MiPYME, cooperativas, emprendedores y al público en general sobre los servicios disponibles para este segmento.

En particular, el stand del Ministerio de Economía estará enfocado en presentar y enseñar el uso de dos herramientas digitales clave: Chile Emprende, plataforma que facilita el acceso, análisis y uso de datos económicos sobre MiPYME y Cooperativas, y Coop Digital, que permite la creación de cooperativas de forma completamente online.

Mientras ocurra la Expo, se dispondrá de un escenario donde de forma constante ocurrirán diversas intervenciones, presentaciones, premiaciones, lanzamientos y otros, dentro de las que destacan: Lanzamiento de la Plataforma Chile Emprende, Presentación de la Ley de Permisos, jornada de PYME innovadoras con Corfo, entre otros.

Adicionalmente, el jueves 23 de octubre tendrá lugar la novena versión del premio InspiraTEC, iniciativa que destaca a jóvenes, emprendedoras y empresarias en el ámbito STEM –acrónimo de Science (Ciencia), Technology (Tecnología), Engineering (Ingeniería) y Mathematics (Matemáticas)-. Por último, el viernes 24 se realizará el tercer encuentro de gremios, donde el Consejo Consultivo de MiPYME abordará el avance del Plan Estratégico y el Estatuto PYME.