Este lunes comienza la semana de las MiPYME y Cooperativas

La iniciativa del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo se realizará en la Plaza de la Constitución, durante los días 20, 21 y 22 de octubre. Además, el 23 se entregará el premio InspiraTEC y el 24 se realizará el tercer encuentro de gremios.

Por: María Jesús Doberti Marzolo

Publicado: Sábado 18 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

