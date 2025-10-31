Click acá para ir directamente al contenido
Doble shot

Lo que debes saber al terminar la semana | Presupuesto, acusación contra Pardow, Argentina y los récords de las bolsas

La oposición presentó una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow. El IPSA superó sus máximos históricos, al igual que el cobre, mientras el Banco Central mantuvo la tasa.

Por: Equipo DF

Publicado: Sábado 1 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

presupuesto Energía Argentina Bolsas internacionales
Noticias destacadas

Pausado debate presidencial
Una semana de política monetaria
Tasa de desempleo local
Milei arrasa en las legislativas
Macri en Chile
El golpe de Contraloría al FES
LarrainVial: cambios y celebraciones
Gold Fields inaugura la mayor mina de oro de Chile
Falabella recupera el grado de inversión
Sodimac: ¿un nuevo ciclo?
Cobre en máximos
Se cumple la esperada tregua comercial
Nvidia supera histórico umbral

