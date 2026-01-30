Las 5 acciones que repartirán más dividendo en 2026

Tras los buenos resultados corporativos, varios títulos de la bolsa chilena podrían ofrecer un retorno por dividendo atractivo, añadiendo rentabilidad a un IPSA que podría volver a brillar en 2026.

Los inversionistas viven un verdadero idilio con la bolsa chilena, que subió casi un 60% en 2025, y sólo en enero escaló otro 10%. El récord del precio del cobre, las expectativas ante medidas más amigables con el mercado del nuevo Gobierno y un sólido desempeño de los balances corporativos han alimentado precios nunca antes vistos en un gran porcentaje de las acciones que transan en el IPSA.

Pero el alza en las valorizaciones es solo una de las variables que miran los analistas a la hora de elegir una acción. Otras dimensiones tienen que ver con la liquidez que ofrece cada papel y el dividendo que reparten las compañías.

El año pasado, las empresas del IPSA pagaron dividendos —a cargo de los resultados 2024— por unos US$ 5.500 millones, lo que supone un alza de casi 9%. Banco de Chile, Enel Américas y Vapores fueron las compañías más generosas con sus accionistas, reflejando los buenos resultados en los trimestres previos.

Este año, dicen analistas, deberían mantenerse repartos de dividendos en línea con las sólidas utilidades que ha tenido buena parte de las acciones del IPSA, aunque, advierten, el alza de la inversión podría hacer que parte de estos fondos se destinen a proyectos de crecimiento.

“Cuando hay incertidumbre, generalmente las utilidades se distribuyen en un porcentaje más alto entre los accionistas, e incluso algunas empresas emprenden programas de recompra de acciones. Este año podríamos ver algo distinto, porque la mayoría de los sectores económicos están aumentando sus inversiones gracias al optimismo que ha inyectado el precio del cobre y el cambio de gobierno”, dice un broker.

BICE Inversiones ha estimado el dividend yield de las acciones de la bolsa chilena, es decir, el retorno por dividendo calculado sobre el precio de un papel determinado, en los próximos doce meses.

Banco de Chile: menos gastos y más créditos

El banco del grupo Luksic, que anunciará sus resultados 2025 el próximo jueves, nuevamente estará entre las empresas que ofrecerán un alto porcentaje de rentabilidad gracias al dividendo. Según BICE Inversiones, la acción del Banco de Chile tendrá un dividend yield de 4,9% en 2026, entre los más altos de la bolsa local.

El banco presidido por Pablo Granifo habría cerrado 2025 con utilidades por sobre los US$ 1.200 millones, pese a la menor inflación, y con un nivel de rentabilidad sobre el capital por sobre el 20%.

Según BTG Pactual, hasta el cierre del tercer trimestre el Banco de Chile había logrado bajar gastos operacionales y provisiones, además de un mejor perfil de comisiones. La corredora destaca que el banco tiene ratings de solvencia altos y un retorno de capital que habría cerrado 2025 en 21,1%. Para 2026, BTG estima una rentabilidad sobre activos de 20,6% y una aceleración en el crecimiento del crédito: “La calidad de los activos se ha mantenido relativamente estable (…) mientras que los ingresos por comisiones continúan mostrando un buen dinamismo”.

Andina-B sube volúmenes

La embotelladora de Coca-Cola cerró 2025 con un alza de 15,5% en sus utilidades, que superaron los $268.000 millones gracias al aumento en la producción en mercados como Brasil y Paraguay.

La compañía anunció que invertirá unos US$ 250 millones este año, principalmente en una nueva línea en Brasil, pero pese a ello repartirá buenos dividendos a sus accionistas.

Según las estimaciones de BICE Inversiones, la acción de Andina-B tendrá un dividend yield del 5,8% —el más alto del IPSA—, gracias a las buenas perspectivas para 2026. La compañía cerró el año pasado con un alza de 4,1% en los volúmenes acumulados y un margen de Ebitda ajustado de 18,4%, lo que supone una expansión de 44 puntos base.

Una de las razones del optimismo del mercado radica en la eventual recuperación del negocio en Argentina, donde las políticas macro impulsadas por el Presidente Milei ya estarían beneficiando el consumo privado.

Aguas Andinas brilla por nuevas tarifas

La sanitaria que tiene a su cargo la distribución y saneamiento de agua potable en la Región Metropolitana, donde atiende a unos 8 millones de clientes, es otra de las acciones que brillará este año gracias a sus dividendos.

Tradicionalmente considerada como una acción defensiva, Aguas Andinas tendría un dividend yield estimado de 4,9% en 2026, según BICE Inversiones.

Las nuevas tarifas anunciadas a fines del año pasado le darían impulso a los ingresos de la compañía, explican desde BTG Pactual, aunque los aumentos se desplegarían gradualmente hasta 2027. “Esperamos que los márgenes comiencen a mejorar en 2026 (…) factores que deberían contribuir a aliviar la presión sobre los márgenes en los próximos trimestres”, detalla la corredora.

Desde BCI Inversiones señalan que prefieren la acción de Aguas Andinas para exponerse al sector sanitario por su mayor liquidez y mejora persistente en márgenes, además de la mitigación de riesgos de estrés hídrico extremo.

SMU pagaría $9 por acción

A falta de reportar sus resultados a diciembre, el mercado recibió con optimismo el balance de SMU a septiembre del año pasado, cuando las ganancias subieron 56%, principalmente por la venta de activos.

BICE Inversiones prevé que la acción tenga un dividend yield de 5% en 2026. Desde la corredora agregan que la disminución de la participación de Corpgroup reduce el riesgo de sobreoferta asociado al proceso de desinversión.

BCI Inversiones destaca el crecimiento omnicanal y la estrategia multiformato, lo que permitiría a SMU obtener una utilidad levemente superior a $50.600 millones en 2026, con un margen neto de 1,7%.

Esto sería consistente con un dividendo por acción de $9 en 2026 y de $6,4 en 2027, niveles superiores a los $4,3 registrados en 2025.

ILC mejora en salud y seguros

Inversiones La Construcción (ILC) también le daría buenas noticias a sus accionistas vía dividendos. BICE Inversiones calcula un retorno por dividendo de 4,6%, con potencial de crecimiento gracias a una mayor certidumbre regulatoria.

A septiembre de 2025, ILC anotaba un alza de 68% en sus utilidades, impulsada por la recuperación de su isapre Consalud, que pasó de pérdidas a ganancias. Sin un cambio contable ligado a la tasa de descuento, la utilidad igualmente habría crecido 25,2%.

En cuanto a sus líneas de negocio, aunque Banco Internacional registró una caída, Confuturo más que compensó ese efecto, con utilidades por $78.633 millones, impulsadas principalmente por el mejor desempeño de sus inversiones en renta variable y renta fija.