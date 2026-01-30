Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF Señales financieras
Señales financieras

"Sell América" llega a Chile: inversionistas locales venden fondos accionarios de EEUU

En lo que va de 2026, los vehículos nacionales que invierten en renta variable en la mayor economía del mundo registraron salidas netas por $61 mil millones. En sentido contrario, los fondos con foco en América Latina y mercados emergentes captaron flujos netos por sobre $35 mil millones.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 30 de enero de 2026 a las 11:15 hrs.

Wall Street Acciones ventas IPSA Francisco Noguera
<p>"Sell América" llega a Chile: inversionistas locales venden fondos accionarios de EEUU</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Ingeniero con pasos por Mainstream, Sigdo Koppers y Transelec: el nombre que asoma como próximo subsecretario de Ximena Rincón en Energía
2
Empresas

Además de perder el contrato con Metro, la china CRCC pone en duda viabilidad de la Ruta Talca-Chillán
3
Empresas

Impresionante operativo con helicópteros: Mantoverde logra ingresar a desalinizadora "tomada" por huelguistas
4
Regiones

Tras casi una década paralizado aprueban $ 7.500 millones para terminar icónico Mercado del Mar de Coquimbo
5
Economía y Política

Economistas alertan efecto demográfico sobre el financiamiento de la PGU y la sostenibilidad del seguro social
6
Regiones

Socavones provocan emergencia habitacional en el norte: Gobierno activa recursos para reparar viviendas desde Arica hasta Atacama
7
Internacional

Donald Trump nomina a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal
8
Señal DF

Las 5 acciones que repartirán más dividendo en 2026
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete