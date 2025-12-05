Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Somos Financieras
Somos Financieras

Los tres emprendimientos ganadores del Programa Beauty Emprende 2025 de DBS y Mujeres Empresarias

La Cinta , Prosa y Love Lust obtuvieron el reconocimiento este año y desde esta semana ingresarán al retail a través de DBS Beauty Store.

Por: Magdalena San Martín

Publicado: Viernes 5 de diciembre de 2025 a las 09:07 hrs.

Magdalena San Martín
<p>Los tres emprendimientos ganadores del Programa Beauty Emprende 2025 de DBS y Mujeres Empresarias</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El plan que prepara Kast para el Servicio de Impuestos Internos en caso de llegar a La Moneda
2
Economía y Política

El IPC de noviembre repunta en línea con las expectativas de analistas y la inflación en 12 meses se mantiene en 3,4%
3
Señal DF

Un centenar de inversionistas y los antiguos dueños: los aportantes de los fondos que se quedarán con Banmédica
4
Mercados

A nueve meses de su retorno al IPSA, ILC más que duplica su valor y se posiciona como la acción más rentable del selectivo
5
Regiones

"Estoy lleno de máquinas, pero no tengo choferes": Buses Renacer de Curicó no puede competir con salarios de la minería y cierra operaciones
6
DF LAB

Fintech Sheriff gana cuarta edición de MAS Pitch, encuentro clave del ecosistema de startups
7
Empresas

SQM gana en última instancia demanda por US$ 20 millones de herederos de socio en Abu Dhabi
8
Empresas

Los viajes internacionales de directores de Enap: Laura Albornoz gastó $ 38 millones y Nolberto Díaz $ 134 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete