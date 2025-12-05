Los tres emprendimientos ganadores del Programa Beauty Emprende 2025 de DBS y Mujeres Empresarias

La Cinta , Prosa y Love Lust obtuvieron el reconocimiento este año y desde esta semana ingresarán al retail a través de DBS Beauty Store.

Esta semana ingresaron oficialmente a tiendas DBS Beauty Store las tres marcas ganadoras de la segunda generación del Programa Beauty Emprende, una iniciativa impulsada por Empresas DBS en colaboración con Mujeres Empresarias.

Con la finalidad de fomentar el emprendimiento femenino bajo el paraguas de la innovación y sostenibilidad, el programa cerró su segunda edición coronando como las ganadoras de este año las marcas nacionales La Cinta , Prosa y Love Lust.

“Empresas DBS comenzó como un emprendimiento que, con esfuerzo y perseverancia, ha logrado consolidarse en la industria de la belleza en Chile y, desde este año, también en Perú. Por eso sentimos que nuestro deber es apoyar y compartir nuestros conocimientos con quienes tienen la valentía de emprender”, sostuvo la Gerenta de Gestión de Personas de Empresas DBS, Carolina Undurraga.

En sus dos ediciones, el programa ha acelerado a 20 emprendimientos locales con formación especializada para fortalecer los negocios, preparándolos para enfrentar el desafío del ingreso al retail.

Desde ahora sus productos estarán disponibles hasta el próximo año en las tiendas DBS Beauty Store online y de cinco centros comerciales: Cenco Alto Las Condes, Cenco Portal La Dehesa, Cenco Costanera, Arauco Maipú y Mall Marina.

“Para mí, el Programa Beauty Emprende es un sueño hecho realidad. Siento mucho orgullo de haber acompañado el proceso de formación de estos emprendimientos y ver cómo hoy sus productos están en nuestras tiendas, reflejando todo el trabajo y constancia que hay detrás de este importante hito para su desarrollo empresarial”, agregó Undurraga.