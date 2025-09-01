CEO polaco que protagonizó escándalo por gorra de tenista para niño durante el US Open pide disculpas

El tenista Majchrzak subía a su cuenta de Instagram un vídeo que mostró el reencuentro con el niño, protagonista de esta historia.

Piotr Szczerek fue identificado como el protagonista del vídeo viral del US Open que mostró cómo le arrebató una gorra autografiada a un niño.

Luego de que el tenista polaco Kamil Majchrzak venciera al ruso Karen Khachanov durante el US Open el jueves pasado, el que iba a ser un tierno encuentro entre el tenista y un joven fanático terminó convirtiendo a Piotr Szczerek, empresario polaco, en uno de los hombres con más críticas en redes sociales.

Después de su victoria, Majchrzak se acercó al público en las gradas para firmar las gorras y pelotas que sus fanáticos le tendían. Es durante ese momento que el tenista polaco entregó su gorra a un niño que tenía al frente. La felicidad del niño que recibió la gorra, duró poco.

Las cámaras del recinto filmaron cómo un adulto que estaba al lado le arrebató el objeto firmado de las manos para guardarlo en una bolsa, ignorando la mano extendida del niño pidiendo la gorra de vuelta.

😥 Quand un pauvre enfant se fait voler la casquette offerte par Majchrzak ! 😡#USOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/b1sMb83Wq8 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 29, 2025

Quién es Piotr Szczerek

El vídeo del hecho se hizo viral en redes sociales y el hombre fue rápidamente identificado: se trataba de Piotr Szczerek, empresario polaco y CEO de Drogburk, una de las compañías de pavimentación más importantes de Polonia.

La molestia de muchos usuarios de X, Instagram y Facebook fue tal, que el empresario se vio obligado a publicar un comunicado a través del Facebook de su negocio. “Me gustaría disculparme con el niño lastimado, su familia, todos los fans y el propio jugador”, dijo en la cuenta en Facebook de su empresa.

“Cometí un grave error. En medio de la emoción, en medio de la celebración del público tras la victoria, estaba convencido que el tenista me estaba pasando la gorra a mí, para mis hijos, quienes previamente habían pedido autógrafos,” añadió Szczerek y recalcó que “no era mi intención, pero eso no cambia el hecho de que lastimé al niño y decepcioné a los aficionados”.

Además, Piotr Szczerek prometió que aumentará sus colaboraciones a jóvenes deportistas locales. “Esta es una lección de humildad dolorosa, pero necesaria para mí. Por lo tanto, participaré aún más activamente en iniciativas de apoyo a niños y jóvenes, así como en acciones contra la violencia y el odio. Creo que solo con acciones puedo reconstruir la confianza perdida”, concluyó.

En 1999, Szczerek fundó la empresa junto a su esposa y ha sido reconocida en el país como promotora del deporte local, siendo patrocinadora de la federación de tenis en Polonia y de la carrera del propio Majchrzak.

Finalmente, ante la circulación de disculpas falsas en redes, aclaró en el mismo comunicado que "también quiero dejar en claro que ni yo, ni mi mujer, ni mis hijos hemos comentado esta situación, ni en las redes sociales, ni en ningún portal".

Final feliz: la reacción del tenista Kamil Majchrzak

Tras ver las imágenes, el tenista pidió ayuda a las redes para contactar al niño y así fue como, tiempo después, Majchrzak subía a su cuenta de Instagram un vídeo que mostró el reencuentro con el pequeño, a quien le regaló una bolsa con productos.