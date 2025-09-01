Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Tendencias
Tendencias

CEO polaco que protagonizó escándalo por gorra de tenista para niño durante el US Open pide disculpas

Piotr Szczerek fue identificado como el protagonista del vídeo viral del US Open que mostró cómo le arrebató una gorra autografiada a un niño.

Por: Fernanda Arancibia Céspedes

Publicado: Lunes 1 de septiembre de 2025 a las 13:07 hrs.

Polonia empresarios Estados Unidos deportes
<p>El tenista Majchrzak subía a su cuenta de Instagram un vídeo que mostró el reencuentro con el niño, protagonista de esta historia.</p>

El tenista Majchrzak subía a su cuenta de Instagram un vídeo que mostró el reencuentro con el niño, protagonista de esta historia.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Reconocida cadena de cafeterías de Pucón sumará 24 locales en Chile y evalúa internacionalizar el negocio
2
Economía y Política

La querella del SII contra una banda de “emprendedores” que maquinaron para defraudar al Fisco
3
Economía y Política

Head hunters en picada contra proyecto que elimina tope a indemnización por años de servicio
4
Empresas

PatagonLand reactiva millonario proyecto inmobiliario en Maitencillo con inversión de US$ 40,8 millones
5
Mercados

Renta mínima exigida por los bancos para créditos hipotecarios subió 50% en los últimos cinco años
6
Economía y Política

Imacec: actividad económica chilena se desacelera en julio arrastrada por menor producción minera
7
Empresas

Embajador chino adelanta que autoridades asiáticas evaluarán impacto de Codelco-SQM “y llegarán a una conclusión prudente y razonable”
8
Empresas

Cuatrecasas ficha a Carolina Menichetti como nueva socia para liderar área de M&A Inmobiliario
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete