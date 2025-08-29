¿Cuánto vale Taylor Swift? Radiografía a la CEO de la industria pop

La propuesta de matrimonio de Travis Kelce paralizó las redes y movió marcas, presidentes y millones de likes. Pero más allá del romance entre la artista y el jugador de fútbol americano, el verdadero fenómeno está en las cifras: en su reciente gira la cantante recaudó cerca de US$ 2.000 millones y con la compra de su catálogo musical por US$ 360 millones consolidó su patrimonio cercano a los US$ 1.600 millones.

El anuncio lo hizo ella misma a través de sus redes sociales. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, afirmó la cantante Taylor Swift (35) el martes de esta semana desde su cuenta de Instagram, donde publicó registros de lo que fue la propuesta de matrimonio que le hizo Travis Kelce (35), jugador de fútbol americano del equipo Kansas City Chiefs con quien la intérprete de You Belong With Me mantiene una relación amorosa desde 2023.

El valor del anillo que lució la cantante, especulan expertos, oscila entre US$ 500 mil y US$ 1 millón. El vestido que utilizó, del diseñador Ralph Lauren, cuesta US$ 398. A pocas horas del anuncio, éste se agotó por completo en su página web.

La noticia hizo explotar las redes. En menos de 24 horas, la publicación de Swift y Kelce alcanzó los 30 millones de likes; reconocidas marcas -como FedEx, Duolingo, Sour Patch Kids y Buffalo Wild Wings- compartieron sus reacciones y felicitaciones; e, incluso, el mismo presidente Donald Trump -quien ha criticado abiertamente a la cantante y en septiembre pasado llegó a afirmar: “Odio a Taylor Swift!” en X- dijo desde la Casa Blanca al ser consultado por la prensa: “Sinceramente les deseo mucha suerte. Él es un excelente jugador, un buen chico, y ella una persona extraordinaria”.

Los últimos tres años han sido particularmente exitosos para la cantante originaria de Pensilvania, que comenzó su carrera en el género country en 2006. A fines de 2023 fue escogida como Persona del Año por la revista Time, siendo la única artista seleccionada desde 1927; entre marzo de 2023 y diciembre de 2024 realizó su gira mundial The Eras Tour, que la llevó a presentarse ante más de 10 millones de personas en 51 ciudades; y en mayo pasado compartió lo que ella misma denomina como un hito crucial en su carrera musical: la recompra -por cerca de US$ 360 millones- de la totalidad de los derechos de sus primeros seis álbumes tras años de negociaciones con sellos discográficos.

Un tour billonario

149 escenarios, 21 países, cinco continentes. Esos tres números resumen el recorrido que hizo Taylor Swift en su exitosa gira The Eras Tour, que terminó el pasado 8 de diciembre con un show en Vancouver, Canadá. En Sudamérica -región que visitó con el tour por primera vez en 20 años de carrera- la cantante llegó hasta Brasil y Argentina. Se especula que Chile quedó descartado por no contar con un recinto lo suficientemente grande para montar el escenario del show: en noviembre de 2023 -cuando Swift se presentó en Buenos Aires y Sao Paulo- el Estadio Nacional estaba ocupado con competencias de los Juegos Panamericanos.

La apuesta de The Eras Tour fue ofrecer un concierto de tres horas de duración con un repaso completo por la discografía de la cantante que, hasta ese entonces, consideraba 10 álbumes. Según las fans, se trató de un momento único para escuchar todas las ‘eras’ -o etapas- de la artista, muchas de las cuales no tuvieron un tour propio y, por tanto, la cantante nunca interpretó en vivo. El éxito fue rotundo. Todos los shows agotaron sus entradas y, en total, The Eras Tour recibió a más de 10 millones de personas que corearon las 45 canciones que Taylor Swift cantó sobre el escenario entre 17 cambios de look.

El precio promedio por ticket fue de US$ 253. Su venta implicó un momento complicado para la plataforma a cargo -Ticketmaster, de la compañía Live Nation- que enfrentó duras críticas tras su colapso por las altas demandas de ventas en Estados Unidos y hoy enfrenta una demanda del Departamento de Justicia por antimonopolio de venta. El furor por conseguir entradas fue aprovechado por un mercado en particular: el de reventa. En páginas como Victory Life, los precios de los tickets alcanzaron los US$ 2,9 mil.

El Eras Tour fue un éxito para el bolsillo de la cantante. En octubre de 2023 - a seis meses del inicio de la gira- el nombre Taylor Swift llegó al reconocido listado de personas multimillonarias hecho por Forbes. Según el medio, la cantante alcanzó a recibir entre US$ 10 y 13 millones a su bolsillo por show (hizo 149).

Vamos a las cifras oficiales. Luego de 21 meses de gira, la productora Taylor Swift Touring -encargada de toda la producción- confirmó a The New York Times que el cómputo total de ventas de entradas que generó la gira fue de US$ 2.000 millones. Esta cifra coronó al proyecto de la cantante como el tour con ventas brutas más elevadas de la historia, sobrepasando a Coldplay, Beyoncé y Madonna.

Pero no todo provino del mismo show. Taylor Swift también apostó por la línea de negocio del merchandising que los fans pudieron comprar días antes del show. Los precios -disponibles hasta hoy en la página web de la cantante- fueron desde los US$ 45 por una polera; hasta US$ 75 por un polerón. El total de ventas relacionadas a estos productos, informó Billboard, fue de US$ 2 millones por concierto.

Un factor clave fue el FOMO -temor a perderse algo, por sus siglas en inglés- de las fans de quedarse sin un recuerdo oficial del concierto. Tanto así que en redes sociales se viralizó el caso de una mujer de Estados Unidos que se escondió debajo de un camión con el merch de la cantante. El no querer perder un puesto en las enormes filas que generó cada evento hicieron que varias jóvenes de todo el mundo decidieran acampar afuera de los estadios. En el caso del país vecino, un grupo de argentinas acampó a las afueras del estadio River Plate desde mayo hasta el día del concierto.

El concierto, por supuesto, quedó inmortalizado en una película oficial que llegó a las salas de cine en octubre de 2023. Durante su primer fin de semana, el filme recaudó US$ 93 millones en ventas y, en total, alcanzó los US$ 261 millones.

A la fecha, el documental de The Eras Tour está disponible en Disney+, plataforma de streaming a la que Swift vendió los derechos de su película por un monto cercano a los US$ 75 millones.

Propiedades

Entre sumas y restas, el patrimonio total de Taylor Swift hoy rodea los US$ 1.600 millones. El desglose consiste en US$ 850 millones provenientes del The Eras Tour y regalías por las reproducciones de sus canciones; US$ 600 millones en derechos por su catálogo musical; y otros US$ 120 millones en inversiones en el rubro inmobiliario.

En este último, fuentes del mundo del espectáculo aseguran que la artista tiene un buen ojo. Hasta la fecha, Taylor Swift tiene propiedades en Nashville, específicamente un penthouse valorado en US$ 1,9 millones y una casa cotizada en US$ 2,5 millones; Rhode Island, donde es dueña de una mansión que adquirió por US$ 17,75 millones; Nueva York, donde tiene varios departamentos y lofts; Beverly Hills, donde tiene una casa valorada en US$ 25 millones; y Londres, ciudad en la que se especula que la cantante construyó una casa por US$ 13 millones mientras mantenía una relación amorosa -durante siete años- con el actor británico Joe Alwyn.

La anhelada recompra

Parte importante de su capital proviene de derechos por su catálogo de música. Se trata de un tema hoy emotivo para Swift, quien en mayo pasado anunció el cierre del último capítulo de lo que ha sido una extensa pelea para poder comprar la propiedad de los máster récords de sus primeros seis álbumes.

En un capítulo del podcast New Heights -que Travis Kelce protagoniza junto a su hermano Jason Kelce- emitido el pasado 13 de agosto, Swift explicó su disputa así: “Firmé un contrato discográfico cuando tenía 15 años, y siempre digo que recuperé mi música este verano, pero en realidad nunca fui dueña de ella. Tradicionalmente, muchos contratos discográficos están estructurados de manera que los artistas no son dueños de lo que se llaman sus master recordings (...) que son la grabación en sí: la voz real, la banda, la producción, la mezcla, la masterización: ese objeto concreto. Mi (contrato con el sello) también incluía el arte de los discos, los videoclips y todo lo que acompañaba a cada ‘era’ de música que hice en mis primeros seis álbumes”.

Desde el lanzamiento de su primer álbum en 2006 -llamado Taylor Swift- hasta el de su sexto álbum -Reputation, en 2017-, explicó la cantante en el podcast, los derechos de sus canciones estuvieron en manos de la discográfica Big Machine Label Group a cargo -en aquel entonces- del productor Scooter Braun, quien también ha trabajado como manager de Justin Bieber y Ariana Grande.

En 2020, la propiedad de dichos máster récords fueron vendidos al private equity Shamrock Capital por un monto que, se especula, rondó los US$ 300 millones. Al respecto, Swift contó en el podcast: “La primera vez que se vendió, realmente sentí que me arrancaban el corazón del pecho. Le conté a todos exactamente cómo me sentía y lo que estaba viviendo, y básicamente empecé a regrabar mi música de manera desafiante porque quería ser su dueña, y pensé que esta era la única forma en que alguna vez iba a lograrlo”.

Con esa actitud desafiante que describe, Taylor Swift se refiere al trabajo que hizo entre 2021 y 2024 de regrabar cuatro de los seis álbumes bajo el control del sello: Fearless (originalmente lanzado en 2008), Speak Now (2010), Red (2012) y 1989 (2014). A éstos los bautizó con su nombre original + Taylor’s Version.

“Mucha gente de la industria me dijo: ‘Esto es una mala idea’, ‘Es ella descarrilando su carrera’, ‘Nadie está interesado en que grabes un álbum por segunda vez’, ‘Los fans no van a estar comprometidos con escucharlos’, ‘Esto no va a ir bien para ella’”, contó. Se equivocaron. Hoy las regrabaciones acumulan 15 millones de reproducciones y todas han llegado al número 1 de la lista Billboard 200.

De todas formas, prosiguió Taylor, ella quería su música original de vuelta. “Yo no quiero estar en una sociedad. No quiero poseer el 30%. Quiero tenerlo todo”, aseguró. “Pero era poco probable pensar que ellos (Shamrock Capital) aceptarían vender ese activo”, admitió.

La cantante lo intentó de todas formas. “Para mí, esto no es: ‘Oh, quiero ser dueña de este activo por las utilidades o por los dividendos que recibiré con los años’. Quiero esto porque son mis diarios de vida escritos a mano. Son las canciones que escribí sobre cada etapa de mi vida. Es mi fotografía, mis videoclips -la mayoría de los cuales yo misma financié-, mi arte gráfico. Todo lo que he hecho está en este catálogo. Y por eso, en lugar de enviar abogados o a la gerencia, envié a mi mamá y a mi hermano (a negociar)”, contó.

Finalmente logró el apretón de manos por US$ 360 millones de dólares con Shamrock Capital a cambio del derecho absoluto de todas sus canciones. “Decir que este es el mayor sueño de mi vida hecho realidad es, en realidad, quedarme corta”, afirmó Taylor Swift en una carta publicada a fines de mayo en su página web.

¿You Belong With Me?

Dentro de la industria musical se suele bromear que, por cada corazón roto que algún ex le deja, Taylor Swift saca una o más canciones al respecto. En la página web Swiftpedia hay ejemplos: se especula que, inspirada en el exchico Disney, Joe Jonas, la cantante escribió Mr. Perfectly Fine; sobre el actor Taylor Lautner, la letra de Back to December; del compositor John Mayer, las canciones Dear John y The Story of Us; sobre el actor Jake Gyllenhaal, We Are Never Getting Back Together y All Too Well (versión de 10 minutos); del cantante Harry Styles, la canción Style; y del actor británico Joe Alwyn, las canciones Lover, London Boy y So Long, London.

La lista sigue.

De su actual pareja, Travis Kelce, se rumorea que escribió So High School, canción que ambos incluyeron en el posteo de esta semana. “Tú sabes cómo jugar, yo sé de Aristóteles”, dice la letra.

El origen de su relación lo cuentan en el podcast New Heights. Ahí el jugador de fútbol de la NFL reveló que en julio de 2023 asistió al concierto que Taylor Swift dio en el Arrowhead Stadium, estadio ícono del equipo Kansas City Chiefs, donde él juega desde 2013. Una vez en el lugar, Kelce intentó convencer al staff que lo dejaran conocer a la artista para entregarle un friendship bracelet -que típicamente las fans de la cantante intercambiaban a las afueras de su concierto- con su número de teléfono. Falló.

Cuando Swift supo que el jugador quería conocerla, “pensé: ‘Si este tipo no está loco, esto es, de alguna manera, lo que he estado escribiendo en mis canciones que quería que me pasara desde que era adolescente’”, comentó en el podcast. Kelce, con humor, prosiguió: “Sí, y yo estaba ahí sentado en el Eras Tour escuchando cada una de esas canciones. Sabía lo que ella quería que hiciera”.

En septiembre de 2023, Swift asistió al partido de los Kansas City Chiefs contra el equipo Chicago Bears y fue vista sentada junto a la mamá del jugador. Los fans, automáticamente, comenzaron a especular sobre el eventual vínculo. Durante el resto del año, las visitas a los juegos no cesaron. Y, de paso, generaron un gran impacto en la economía del equipo de Kelce: según NBC Sports, el siguiente partido que jugaron los Kansas Chief -contra New York Jets- en octubre de ese año, y al que también asistió Taylor, fue denominado como el más visto después del Super Bowl. En promedio, el medio aseguró que 2 millones de mujeres se sumaron como espectadoras del evento.

Eso no es todo. Las apariciones de Swift en partidos aumentaron las ventas por la camiseta con el nombre de Kelce en un 400%.

Para febrero de 2025, fecha del Super Bowl, ya no había rumores. La cantante viajó e hizo presencia en los palcos del equipo de su pareja -que jugó contra los Philadelphia Eagles- en Las Vegas. Tras la victoria de Kelce y los Chiefs, Swift bajó a la pista atlética y ambos se dieron un romántico beso que rápidamente se viralizó en redes por su parecido con el video musical de la canción You Belong With Me, estrenado en 2008.

Sobre la reciente propuesta de matrimonio, cercanos a la pareja aseguran que la instancia ocurrió hace dos semanas. En el mundo swiftie se especula que la cantante escogió el 26 de agosto para hacer pública la noticia ya que representa su número de la suerte (13) multiplicado por dos. Para saber si habrá o no más canciones que entreguen detalles sobre ellos, habrá que esperar al próximo 3 de octubre, fecha en la que la cantante estrenará su próximo -y doceavo- álbum: The Life of a Showgirl, que grabó durante su gira por Europa y ya ha captado el ojo de su fiel industria swiftie.