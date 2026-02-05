Click acá para ir directamente al contenido
El restaurante de Ovalle que tiene la mejor carta de vinos de Chile

Ubicada en una casona de 1860 en pleno Norte Verde, Fuente Toscana acaba de ser elegida por segundo año consecutivo como la Mejor Carta de Vinos del año por la Guía Mesa de Cata 2026 de la CAV. Detrás del éxito, no hay chef, tampoco sommelier, sólo la visión y tozudez de su dueño, el agrónomo Juan José Juliá.

Por: Por Loreto Gatica

Publicado: Viernes 6 de febrero de 2026 a las 10:00 hrs.

gastronomia regiones emprendimiento
