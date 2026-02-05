El restaurante de Ovalle que tiene la mejor carta de vinos de Chile
Ubicada en una casona de 1860 en pleno Norte Verde, Fuente Toscana acaba de ser elegida por segundo año consecutivo como la Mejor Carta de Vinos del año por la Guía Mesa de Cata 2026 de la CAV. Detrás del éxito, no hay chef, tampoco sommelier, sólo la visión y tozudez de su dueño, el agrónomo Juan José Juliá.
El salto se dio en pandemia, cuando de forma orgánica, comenzaron a crecer. “Ahí cambiamos el concepto. Queríamos poner en valor el producto local a través de las distintas culturas que gracias a la migración que ha llegado al Norte Verde. Palestinos, italianos, croatas trajeron mucha cultura mediterránea que encontró en Ovalle el suelo ideal”, cuenta Juan José Juliá.
Actualmente, Fuente Toscana abre de martes a sábado, con una capacidad cercana a los 100 comensales. La carta de vinos suma cerca de 200 etiquetas, con 50 opciones de distintas partes del mundo y con 23 opciones por copa, que van desde los $ 3.500. “La idea es que el vino hable del territorio, del lugar. Cada etiqueta tiene un fin. La gran mayoría son vinos del Norte Verde, pero también hay una buena radiografía de los distintos sectores vitivinícolas de Chile, los consolidados y los emergentes”, cuenta Juan José.
La respuesta es simple: Juliá se propuso no sólo honrar a los productores del Norte Verde, llámense vinos y gastronomía, sino también ofrecer un viaje donde ha dado muestras de su madurez, para definir una lista contundente, con una personalidad muy marcada, donde están las etiquetas que le gustan, pero también algunos imperdibles para los consumidores más formales”, se lee en el artículo de portada de la revista del Club de Amantes del Vino.
La cocina también tiene una mirada local. Se enfoca en el producto, los ingredientes de la zona, y la historia del lugar. Brilla el cabrito, los mariscos frescos de la caleta de Tongoy, o el queso azul Anqas de leche de cabra de Caprinos Villaseca, que ha ganado dos veces seguidas la Copa América del Queso. “De la comida me encargo yo. Es cocina migrante mediterránea, muy local, con todo lo mejor de la zona y el mar de Tongoy. No soy cocinero, soy agrónomo, lo que más me gusta es la ciencia que hay detrás de la cocina. Hemos ido evolucionando a través del ensayo y el error. He tratado de traer cocineros, pero no ha funcionado. Ovalle es una ciudad pequeña, lo que más cuesta es formar equipo”, cuenta.
“Es muy importante para la zona. Lo hacemos pastrami, tártaro, lo confitamos”, dice el dueño del local. “También siempre tenemos un pescadito de Tongoy, ahora palometa con ajo blanco por ejemplo, además de la cocina del quinto cuarto, los interiores. Mi abuelo era carnicero aquí en Ovalle, por lo que hacemos guatitas, hígado frito por ejemplo”, cuenta Juliá. Así, a través de su cocina, no sólo honra la herencia de otras culturas, sino también, la suya propia.
