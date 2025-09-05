Click acá para ir directamente al contenido
Inicio CAPITAL Cultura Estilo de vida ED
Estilo de vida ED

Enterreno, la iniciativa que busca preservar la memoria colectiva de Chile

Comenzó en redes sociales con el objetivo de rescatar los registros fotográficos que muestran cómo se ha vivido en Chile. 10 años después es un archivo colaborativo con más de 140 mil imágenes, donde algunas datan de fines del siglo XIX.

Por: Javiera Pérez M. - Fotos: Fundación Enterreno

Publicado: Viernes 5 de septiembre de 2025 a las 14:52 hrs.

cultura fundacion Chile
<p>Enterreno, la iniciativa que busca preservar la memoria colectiva de Chile</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Mapa de inversión inmobiliaria: las 10 comunas con mayor demanda en Chile y cuánto cuesta el metro cuadrado
2
Señal DF

23 aportantes del fondo de LarrainVial se suman a la querella de Antonio Jalaff por venta de Grupo Patio
3
Mercados

Altos patrimonios chilenos arriesgan elevadas multas por no declarar impuestos en Estados Unidos
4
Economía y Política

Terminar programas, límites a gratuidad y congelar sueldos y dotación: expertos proponen medidas para ahorrar US$ 2.000 millones anuales al Fisco
5
Empresas

Patricio Góngora renuncia al directorio de Canal 13 tras reportaje de CHV y niega vínculos con cuentas anónimas
6
Empresas

Quejas por favoritismo hacia subordinada con la que mantenía relación llevaron a la caída del exCEO de Nestlé
7
DF MAS

No paran: filial de gigante Constellation Software concreta su tercera adquisición en Chile
8
Señal DF

Exxacon repotencia sus inversiones de cara a 2026 con proyectos por US$ 195 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete