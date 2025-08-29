Guía de Ocio: Una miniserie de intriga en Netflix, un clásico teatral y más

Pasiones en deuda

El texto del dramaturgo sueco August Strindberg vuelve a escena bajo la dirección de Alexis Moreno. Con las actuaciones de Paloma Moreno, Mario Horton y Francisco Reyes, Acreedores aborda un tema infinito: las pasiones humanas.



Un triángulo amoroso desata las más intensas emociones, celos, egoísmo, violencia. Aquí la cobranza es emocional y psicológica. La dramaturgia tiene algunos pequeños cambios que la traen a la contemporaneidad. El montaje -que es una coproducción de Fundación Teatro a Mil-, presenta su temporada de estreno en el Teatro Nacional Chileno, de miércoles a sábado a las 19:30 horas, hasta el 6 de septiembre. El 11 de octubre habrá una función extra en el Teatro Municipal de Viña del Mar (frente a Plaza Vergara).

Fotos Daniel Corvillón



Un pedazo del Festival de Cine de Valdivia en la capital

Entre el 3 y el 6 de septiembre, el FICValdivia presenta un ciclo de cinco funciones como parte de su versión capitalina. La muestra incluye obras destacadas de su programación 2024 como ¡Aoquic iez in Mexico! de la directora mexicana Annalisa Quagliata, reconocida como Mejor Largometraje en la Competencia Oficial 2024. Esta cuarta edición en Santiago es posible gracias a la colaboración entre la Escuela de Cine, Dirección de Extensión de la Universidad Mayor y Sala K, ubicada en Marín 321. La programación en salak.cl









Viña Santa Rita celebra el Día del vino chileno

El domingo 7 de septiembre la viña abrirá sus puertas a la comunidad con degustaciones de vino, tours gratuitos por sus bodegas históricas, visitas guiadas al Museo Andino, espectáculos folclóricos y stands con productos típicos del Valle del Maipo. Se cumplen 10 años desde la primera vez que Santa Rita celebró esta fecha clave para la industria vitivinícola nacional. Las actividades estarán abiertas entre las 10 y las 17:30 horas previa inscripción en santarita.com







Dos exposiciones bajo La Moneda

Reflejos de Chile. Un siglo del Banco Central es una muestra inédita que exhibe una selección de 129 obras pictóricas y cerca de 300 monedas y billetes. Un recorrido visual que cruza arte, historia y patrimonio mostrando la transformación social de nuestro país entre los siglos XIX y XXI. También en el Centro Cultural La Moneda se puede visitar la exposición Julia Toro. huellas y desplazamientos, con 49 imágenes de la fotógrafa nacional capturadas entre 1973 y 1987 entre Santiago, Talca, Montegrande, Pisco Elqui y Valparaíso. Ambas en cclm.cl







Acción y política

Una alternativa entretenida para disfrutar en el streaming durante este frío fin de semana es la miniserie Rehén en Netflix. El thriller británico de ficción muestra en cinco capítulos cómo un tenso encuentro político entre la primera ministra inglesa Abigail Dalton, interpretada por Suranne Jones, y la mandataria francesa Vivienne Toussaint que representa Julie Delpy, se enreda en una trama que lleva intriga política, terrorismo y acción.