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Cecilia Morel, en qué está y el legado de Piñera: “Fue siempre un hombre de buscar acuerdos”

La ex primera dama retomó actividades ligadas a las fundaciones de la familia Piñera Morel, visitó Puerto Montt para revisar proyectos impulsados por el exmandatario y destaca su figura como símbolo de diálogo.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 15:23 hrs.

<p>Cecilia Morel, en qué está y el legado de Piñera: “Fue siempre un hombre de buscar acuerdos”</p>

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