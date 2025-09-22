DF Lab Opinión/Gestión de riesgos en la mira de la inteligencia artificial

Rodrigo Sánchez, CEO de Innovación de LVA Índices

Por: Rodrigo Sánchez, CEO de Innovación de LVA Índices.

"A siete meses de haberse puesto en vigencia la Norma de Carácter General 507, que establece instrucciones sobre gobierno corporativo y la gestión de riesgos de las Administradoras Generales de Fondos, la IA reclama protagonismo".

Las más asombrosas imágenes del cosmos comenzaron a verse hace unos meses

en el observatorio Vera Rubin. Desde el cerro Pachón, en Coquimbo, la cámara

digital más grande del mundo, Large Synoptic Survey Telescope (LSST), permite

mapear todo el cielo austral con una definición incomparable en la historia de la

humanidad.

Supernovas que eran desconocidas aparecen en el barrido que realiza esta

tecnología que toma imágenes cada 30 segundos. Es un ritmo de trabajo tan alto,

que resulta imposible para el registro humano. Y es aquí donde la Inteligencia

Artificial entra en acción para el procesamiento de datos.

Es el camino lógico y cada vez más recurrente para abordar procesos tan

complejos, una ruta que está permeando muchas áreas y -naturalmente- al ámbito

financiero.

Una muestra actual de ello es que a siete meses de haberse puesto en vigencia la

Norma de Carácter General 507, que establece instrucciones sobre gobierno

corporativo y la gestión de riesgos de las Administradoras Generales de Fondos,

la Inteligencia Artificial reclama protagonismo.

Ahora, la ley ordena que las AGF deberán crear variadas políticas de riesgo

específicas, una exigencia que antes se resolvía con un control más general, pese a

que se trata de un mercado que en Chile administra un patrimonio de US$ 65 mil

millones.

Estos parámetros deben tener un rigor mayor, ya que calculan de manera

específica riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, entre otros.

La primera manera de abordar este desafío es la reportería, es decir un conjunto

de datos muy especializados y, además, con un volumen inmenso.

En el inicio del proceso nos ha tocado apoyar a entidades que están realizando

150 reportes diarios y 150 reportes semanales, una proeza en sí misma, por la

cantidad de información involucrada.

Este flujo tiene por el momento el objetivo de cumplir con lo que pide la

autoridad. Pero vemos también que se trata de una primera etapa, ya que es una

tarea que supera al ojo humano y que solo se ve abordable con la automatización.

El desafío tiene que ver con quién analiza estos datos, o qué nivel de importancia

tienen para sus destinatarios. Procesar esta información implica hacer un análisis

experto para la mitigación de riesgo.

De esta manera, también nos encontramos ante el clásico dilema que plantea el

matrimonio entre finanzas y tecnología, porque la suma y recopilación de datos

no necesariamente soluciona la toma real de decisiones.

Para visualizar el riesgo en toda su magnitud, la misma inteligencia artificial tiene

como horizonte un procesamiento que permita tomar decisiones con todas sus

variables. El uso de una aplicación o la incorporación de bots que permitan

conversar y analizar las situaciones de riesgo con datos tan abundantes y

detallados es lo que se anuncia como un paso inminente.

Se trata de un territorio abierto, y el desafío de las AGF es que tienen que

apalancarse en la tecnología para estar a la altura de lo que implica la norma,

primero, y, lo más importante, saber cómo procesar toda esta información para

mostrar el verdadero universo ante el que nos encontramos.