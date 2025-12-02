Click acá para ir directamente al contenido
La IA podría aumentar la brecha entre países ricos y pobres, advierte informe de la ONU

El reporte advierte que la rápida adopción de la inteligencia artificial podría revertir décadas de convergencia global, profundizando brechas económicas y de capacidades entre países si no se aplican medidas de política pública.

Por: Reuters

Publicado: Martes 2 de diciembre de 2025 a las 08:55 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

