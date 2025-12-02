La IA podría aumentar la brecha entre países ricos y pobres, advierte informe de la ONU
El reporte advierte que la rápida adopción de la inteligencia artificial podría revertir décadas de convergencia global, profundizando brechas económicas y de capacidades entre países si no se aplican medidas de política pública.
La inteligencia artificial (IA) podría ampliar las brechas entre países desarrollados y en desarrollo, señaló este martes un informe de la ONU, que llamó a adoptar medidas de política pública para limitar su impacto.
El reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte sobre una posible “gran divergencia” entre naciones en términos de desempeño económico, capacidades de las personas y sistemas de gobernanza.
“Creemos que la IA está anunciando una nueva era de creciente desigualdad entre países, después de décadas de convergencia en los últimos 50 años”, dijo Philip Schellekens, economista jefe de la Oficina Regional del PNUD para Asia y el Pacífico, durante una conferencia de prensa en Ginebra.
El informe del PNUD “La próxima gran divergencia: por qué la IA podría ampliar la desigualdad entre países” señala que el comercio, la tecnología y el desarrollo han ayudado a cerrar brechas entre Estados en las últimas décadas, generando importantes avances en ingresos, salud y educación.
Ahora, esos avances corren el riesgo de erosionarse, agrega.
A la larga, incluso los países más ricos sufrirán si las naciones más pobres quedan rezagadas por la IA, afirmó Schellekens.
“Si la desigualdad continúa aumentando, los efectos colaterales en materia de seguridad, en formas no documentadas de migración, también se volverán más desafiantes”, señaló.
