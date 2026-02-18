Qué es OpenClaw, el agente autónomo de IA de código abierto y gratuito que compró OpenAI

La herramienta, que ejecuta tareas en forma autónoma, ha ganado visibilidad en la carrera por los agentes de IA personales, pero también ha encendido alertas por los riesgos de seguridad asociados a su autonomía y el acceso a datos.

OpenClaw, antes Clawdbot y Moltbot, es un agente autónomo de inteligencia artificial (IA) -capaz de ejecutar tareas de manera autónoma- gratuito y de código abierto, creado por el austriaco Peter Steinberger. Desde su lanzamiento en noviembre, la herramienta ha ganado popularidad por su capacidad para limpiar bandejas de entrada de correos, hacer reservas en restaurantes hasta facturar vuelos.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció el domingo, a través de su cuenta de X, la incorporación de Steinberger al equipo de desarrollo de ChatGPT, para “impulsar la próxima generación de agentes personales”. También dijo que OpenClaw continuará existiendo como proyecto de código abierto, pero bajo una fundación independiente que “OpenAI seguirá apoyando”.

OpenClaw, autodenominado como “la IA que realmente hace cosas”, puede ejecutarse en distintos sistemas operativos -como Windows, Mac y Linux- y operar en el dispositivo del usuario, lo que le permite interactuar directamente con aplicaciones, ejecutar comandos, controlar el navegador web, leer y escribir archivos,y recordar el contexto entre sesiones.

Para la interacción con el usuario el agente se integra con servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram, Discord o Slack, y puede operar con cualquier modelo de lenguaje - como ChatGPT o Claude- para lo cual se debe crear una clave API (sigla en inglés de interfaz de programación de aplicaciones).

Además, como parte del proyecto OpenClaw se creó el repositorio ClawHub, una biblioteca digital donde los desarrolladores pueden publicar, versionar y compartir paquetes de habilidades para que los agentes puedan realizar tareas específicas.

Riesgos de seguridad

El sábado pasado, en su blog web personal, Steinberger adelantó que se uniría a OpenAI para “formar parte de la vanguardia de la investigación y el desarrollo de la IA y seguir construyendo”, y señaló que OpenClaw se convertirá en una fundación, manteniendo el proyecto de código abierto, con “libertad para prosperar”.

“Mi próxima misión es crear un agente que incluso mi madre pueda usar. Eso requerirá un cambio mucho más amplio, pensar mucho más en cómo hacerlo de forma segura y acceder a los modelos y las investigaciones más recientes”, comentó en el blog.

Según consignó Bloomberg, este anuncio se produjo en medio de la creciente preocupación por la seguridad de OpenClaw, después de que un usuario informara que el agente “se volvió rebelde” y envió más de 500 mensajes spam tras obtener acceso a iMessage.

Expertos en ciberseguridad han calificado a OpenClaw como una herramienta arriesgada, dada su capacidad para acceder a datos privados, a la comunicación con el exterior y la exposición a contenidos no confiables, lo que el director de investigación de seguridad de HiddenLayer Inc, Kasimir Schulz, denominó como la “tríada letal” de la IA.