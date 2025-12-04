TikTok invertirá más de US$ 37.000 millones en un centro de datos en Brasil
La empresa se asociará con el desarrollador de centros de datos Omnia y Casa dos Ventos, uno de los principales proveedores de energía renovable de Brasil, en un centro de datos en el estado nororiental de Ceará.
TikTok de ByteDance Ltd. invertirá más de 200.000 millones de reales (US$ 37.700 millones) para construir un centro de datos en Brasil, su primer proyecto en Latinoamérica.
TikTok se asociará con el desarrollador de centros de datos Omnia y Casa dos Ventos, uno de los principales proveedores de energía renovable de Brasil, en un centro de datos en el estado nororiental de Ceará, dijo el miércoles Monica Guise, jefa de políticas públicas de TikTok Brasil. El proyecto, que se desarrollará cerca del puerto industrial de Pecém, dependerá totalmente de energía limpia proveniente de parques eólicos, añadió.
“Esta es una inversión histórica para la compañía en Brasil”, dijo Guise en un evento en Ceará con el Presidente Luiz Inacio Lula da Silva. “Es un paso clave que refleja el compromiso de la empresa con Brasil, uno de los mercados digitales más dinámicos del mundo”.
Brasil se considera el país mejor posicionado de la región para aprovechar el auge global de inversión en centros de datos para impulsar la IA porque cuenta con numerosas fuentes de energía renovable, una red nacional interconectada y los cables de fibra óptica de mayor velocidad en la región. En un contexto más amplio, China es con ventaja el mayor socio comercial de Brasil y busca ampliar sus lazos económicos y políticos en la región en medio de tensiones con Estados Unidos derivadas de las políticas comerciales y de aranceles del Presidente Donald Trump.
TikTok utiliza centros de datos en todo el mundo para almacenar y respaldar la información de los usuarios y ha intensificado los esfuerzos en los últimos años para alojar más datos de forma regional en medio de preocupaciones sobre la seguridad de la información.
Comenzó la construcción de un centro de datos en Finlandia el año pasado, por ejemplo, para alojar la información de sus usuarios europeos. Durante varios años, Oracle Corp. ha proporcionado servicios de nube para TikTok en EEUU, manteniendo un cortafuegos entre los datos de los usuarios estadounidenses y los empleados de ByteDance en China.
Pecém está cerca de un importante centro de cables submarinos que llegan a la ciudad de Fortaleza, lo que proporciona una de las rutas más cortas desde Brasil hacia Europa y África.
Las inversiones en Pecém forman parte de las ambiciones más amplias de Lula relacionadas con la inteligencia artificial. En septiembre firmó una medida provisional para ofrecer incentivos a empresas interesadas en construir centros de datos en Brasil, incluida la posibilidad de que las compañías importen ciertos equipos sin impuestos.
“Estoy convencido de que este centro de datos será algo extraordinario para el desarrollo tecnológico de este país”, dijo Lula tras el anuncio. “Podría servir como ejemplo para otros centros de datos en otras partes del país”.
TikTok está profundizando sus vínculos en Brasil mientras la compañía no ha logrado hasta ahora presentar un plan para evitar que su servicio sea bloqueado en EEUU. El gobierno chino prometió hace un mes trabajar con Washington para resolver el futuro del negocio estadounidense de TikTok, pero no llegó a respaldar un acuerdo que el Presidente Trump ha promovido para escindir la joya de la corona de ByteDance en una nueva empresa propiedad principalmente de inversionistas estadounidenses.
Bajo una ley de seguridad de EEUU firmada el año pasado por el entonces Presidente Joe Biden —la Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act— ByteDance, con sede en Beijing, recibió la orden de vender TikTok EEUU o enfrentar un bloqueo en el país. El plazo inicial era enero de 2025, pero Trump lo ha extendido varias veces en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo.
