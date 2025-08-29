¿Alerta para los reclutadores humanos? Estudio muestra que las entrevistas de trabajo con IA generan más contrataciones y candidatos retenidos

Esta semana, investigadores de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago y de la Universidad Erasmus Róterdam compartieron nuevos hallazgos sobre la capacidad de la inteligencia artificial para descubrir candidatos sólidos para un puesto de trabajo.

Los resultados no son muy alentadores para los reclutadores humanos. Sin embargo, brindan a los líderes empresariales nuevos datos que pueden ayudarles a decidir si invertir en IA tiene sentido o no, y en qué casos.

En colaboración con una empresa de contratación, los investigadores asignaron aleatoriamente a 67.000 solicitantes de empleo para ser entrevistados por un agente de voz con IA, un reclutador humano o por su elección entre ambos (el agente de voz con IA se reveló como IA al inicio de la llamada, de modo que los candidatos asignados a un bot sabían que no estaban hablando con un humano en esas llamadas). En todos los casos, las decisiones finales de contratación para los puestos (puestos de atención al cliente de nivel inicial en Filipinas) fueron tomadas por humanos, basándose en el desempeño de los candidatos en la entrevista y en una prueba estandarizada.

Las entrevistas con IA resultaron en un 12% más de ofertas de trabajo y una tasa de retención un 17% mayor durante al menos el primer mes. El informe, que se está distribuyendo para su retroalimentación antes de someterse a una revisión formal por pares, reveló que los agentes de voz con IA abordaron muchos más temas clave en las llamadas que las entrevistas con humanos, lo que significó que los reclutadores contaron con información más relevante para basar sus decisiones.

Esto se debe en parte a que, como comentó Brian Jabarian de Booth, uno de los autores del artículo, la IA habló menos e incitó al entrevistado a hablar más, un recordatorio útil para cualquiera que se reúna con candidatos a un puesto de trabajo como parte del proceso de evaluación. Además, cuando hay miles de entrevistas que realizar, los entrevistadores humanos son propensos a la fatiga (a diferencia de la IA) y, a veces, pueden olvidarse de hacer ciertas preguntas.

Algunos candidatos no se animaron a ser entrevistados por IA. Alrededor del 5% de los solicitantes que recibieron una entrevista dirigida por IA finalizaron la llamada porque no querían hablar con un bot. El agente de voz también tuvo dificultades técnicas en el 7% de los casos. Y los solicitantes calificaron al agente de voz de IA como “significativamente menos natural”.

Sin embargo, entre los solicitantes que ofrecieron su opinión voluntariamente, el 70% de quienes tuvieron una entrevista con IA afirmó haber sido una experiencia positiva, frente a aproximadamente la mitad de quienes fueron entrevistados por humanos. Esto sorprendió a los reclutadores profesionales, la mayoría de los cuales esperaban un peor rendimiento de la IA.

Jabarian dijo que él también estaba “bastante sorprendido” de que el agente de voz de IA fuera tan bueno recopilando datos a través de la interacción social, una habilidad que generalmente se considera una fortaleza exclusivamente humana.

También destacable: casi cuatro de cada cinco solicitantes, al tener la opción, optaron por ser entrevistados por IA. Esto podría deberse simplemente a la comodidad: podían programar la llamada en cualquier momento. Los investigadores también descubrieron que los solicitantes encuestados tenían una opinión mayoritariamente positiva sobre la IA, lo que también podría haber contribuido a que más de ellos optaran por la entrevista.

Ahorro de dinero

Una de las conclusiones más interesantes, fue lo que el estudio implicaba sobre la relación costo-eficacia de reemplazar a los reclutadores profesionales con bots de IA.

Aunque los bots tuvieron un rendimiento sorprendentemente bueno en un trabajo complejo e importante, este tipo de tecnología no garantiza un retorno de la inversión. Si bien los candidatos del estudio pudieron programar sus entrevistas un poco más rápido con los agentes de voz de IA, esa eficiencia se vio mermada por el hecho de que los reclutadores humanos tardaron el doble de tiempo, en promedio, en revisar los resultados de las entrevistas con IA.

Ese resultado concuerda con un estudio del MIT que fue noticia y sacudió a los inversionistas la semana pasada con la conclusión de que el 95% de los proyectos piloto de IA empresarial no vieron retornos mensurables, a pesar de miles de millones de dólares en inversiones.

Que la inversión en agentes de voz con IA para entrevistas de trabajo se traduzca en ahorros reales depende en gran medida de la situación. Puede depender del tipo de puestos que se cubran y de si la IA puede ser tan eficaz en entrevistas para, por ejemplo, puestos administrativos como para los trabajos más rutinarios incluidos en este estudio.

También puede depender de factores como el volumen de contratación y el salario que paga una empresa a sus reclutadores. Las pequeñas empresas en regiones donde los salarios de los reclutadores son bastante bajos podrían no cubrir gastos, especialmente considerando los costos iniciales de los proveedores. Por el contrario, las grandes organizaciones que procesan grandes cantidades de solicitantes en zonas donde los salarios de los reclutadores son altos podrían obtener ahorros significativos.

El hecho de que la herramienta de entrevistas con inteligencia artificial parezca conducir a coincidencias de mayor calidad también puede significar que las empresas puedan ahorrar dinero porque no tendrán que reemplazar a sus nuevos empleados con tanta frecuencia, una gran ventaja en industrias como los centros de llamadas, donde la rotación es notoriamente alta.

En términos más generales, este estudio puede marcar el comienzo de una fase más clara en cómo las empresas abordan sus inversiones en IA.

Los ejecutivos, abrumados por el entusiasmo frente a la IA (y la presión de la junta directiva), podrían no dedicar tiempo a análisis exhaustivos que incluyan ensayos controlados aleatorios mientras se apresuran a implementar sus primeros pilotos. Pero para Jabarian, economista que estudia cómo la tecnología transforma la productividad y el comportamiento organizacional e investigador principal del Centro de Investigación de Decisiones Roman Family de Booth, ese tipo de análisis (y sobriedad) es vital. Sin una metodología rigurosa, es imposible saber si la IA realmente está mejorando las cosas y, de ser así, cómo y en qué medida.

“Tenemos que pasar del discurso de lo ‘posible’ al discurso de los datos duros, para no perder nuestra racionalidad”, dijo.

En otras palabras, en lugar de escuchar a los visionarios, esparcir chatbots por todas partes y esperar que surja magia, implementar IA pronto puede significar poner las decisiones firmemente en manos de los contadores y los científicos, con un proceso más lento, más deliberado y enfocado específicamente en dónde se calculan los costos.