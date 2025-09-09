Click acá para ir directamente al contenido
BICE lanza solución para prevenir fraudes por suplantación de identidad con lectura del chip de la cédula de identidad

La herramienta Amparo ID, que comenzó como un proyecto interno del banco, se abrió hace dos meses a clientes externos bajo un modelo orientado a empresas, con integraciones en áreas como pagos, factoring y salud.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Martes 9 de septiembre de 2025 a las 12:40 hrs.

