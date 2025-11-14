A 10 años de su debut: así se vivió el aniversario del mall CasaCostanera

El miércoles de esta semana, a las 20:00 horas, el centro comercial recibió a diferentes personalidades del mundo público, empresarial y cultural.

“Una década juntos, con una noche de bossa nova”. Con ese lema se convocó a los más de 1.000 invitados a acudir a la celebración del décimo aniversario de CasaCostanera, centro comercial ubicado en Vitacura que debutó como el “primer fashion mall” de Chile en 2015.

El miércoles de esta semana, a las 20:00 horas, el centro comercial recibió a diferentes personalidades del mundo público y empresarial. Entre ellos, Patricio Parodi, presidente de Consorcio Financiero; Canio Corbo, presidente de Agrosuper; Andrés Echeverría, socio de Frontal Trust; Felipe Harboe, exsenador PPD; Hernán Larraín, exministro de Justicia; y María Irene Chadwick, periodista y miembro del comando de Evelyn Matthei.

También hubo representantes del mundo cultural como Patricia Ready, Alejandra Chellew, Monserrat Álvarez, Catalina Edwards, Álvaro Rudolphy y María Gracia Subercaseux.

La gastronomía del evento estuvo a cargo de la banquetería de Amelita Correa, el restaurante Miraolas y la chocolatería La Fête; la música de la celebración quedó en manos del cantante brasileño, Celso Fonseca, quien viajó exclusivamente a Chile para asistir y musicalizar en vivo el evento. Fonseca es intérprete de canciones del género bossa nova, ha sido cuatro veces nominado a los Latin Grammys y en una ocasión (2019) ganador del reconocimiento en la categoría Mejor Álbum de Samba/Pagode.

Para homenajear a las marcas que han estado presentes desde 2015 en el lugar, los invitados pudieron presenciar un desfile de modas producido por Magdalena Jiménez, fundadora de Caza Moda Producciones.