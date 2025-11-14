A 10 años de su debut: así se vivió el aniversario del mall CasaCostanera
El miércoles de esta semana, a las 20:00 horas, el centro comercial recibió a diferentes personalidades del mundo público, empresarial y cultural.
Noticias destacadas
“Una década juntos, con una noche de bossa nova”. Con ese lema se convocó a los más de 1.000 invitados a acudir a la celebración del décimo aniversario de CasaCostanera, centro comercial ubicado en Vitacura que debutó como el “primer fashion mall” de Chile en 2015.
El miércoles de esta semana, a las 20:00 horas, el centro comercial recibió a diferentes personalidades del mundo público y empresarial. Entre ellos, Patricio Parodi, presidente de Consorcio Financiero; Canio Corbo, presidente de Agrosuper; Andrés Echeverría, socio de Frontal Trust; Felipe Harboe, exsenador PPD; Hernán Larraín, exministro de Justicia; y María Irene Chadwick, periodista y miembro del comando de Evelyn Matthei.
También hubo representantes del mundo cultural como Patricia Ready, Alejandra Chellew, Monserrat Álvarez, Catalina Edwards, Álvaro Rudolphy y María Gracia Subercaseux.
La gastronomía del evento estuvo a cargo de la banquetería de Amelita Correa, el restaurante Miraolas y la chocolatería La Fête; la música de la celebración quedó en manos del cantante brasileño, Celso Fonseca, quien viajó exclusivamente a Chile para asistir y musicalizar en vivo el evento. Fonseca es intérprete de canciones del género bossa nova, ha sido cuatro veces nominado a los Latin Grammys y en una ocasión (2019) ganador del reconocimiento en la categoría Mejor Álbum de Samba/Pagode.
Para homenajear a las marcas que han estado presentes desde 2015 en el lugar, los invitados pudieron presenciar un desfile de modas producido por Magdalena Jiménez, fundadora de Caza Moda Producciones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Inmobiliaria VIVA proyecta inversiones por US$ 100 millones en Santiago y consolidar su expansión en EEUU
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
Fintech peruana adquiere posición mayoritaria en la startup chilena de pagos ETpay
La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete