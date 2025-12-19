Aerolínea brasileña Azul alista apertura de agencia en Chile y planea hacer vuelos regulares en carga
Azul Linhas Aéreas Brasileiras podría estar cada vez más cerca del mercado chileno luego de que la firma comenzara los trámites para constituir una agencia en el país y pedir certificados que le permitan una operación regular.
“Es el caso que mi representada se halla en la necesidad de constituir agencia en Chile”, dice un documento ingresado al poder judicial en Chile por esta compañía como solicitante, a través de la asesoría legal de la firma Aerolegal, vinculada al abogado experto aeronáutico, Rodrigo Hananías, quien en el pasado fue gerente general de la Achila, el gremio aerocomercial.
Fuentes entendidas indican que esta solicitud de Azul se vincula con su interés en operar en el mercado chileno con vuelos regulares, en primera instancia en el transporte de carga entre Chile y Brasil, si bien también evalúan en una segunda fase incorporar pasajeros. De hecho, el pasado 19 de octubre la firma ingresó una carta de intención a la DGAC en la que oficializó una solicitud para obtener el reconocimiento de Certificado de Operador Aéreo (AOC) extranjero. Este trámite está en revisión en este regulador.
Entendidos explican que las compañías tienen un máximo de 18 vuelos anuales -en un año calendario- para dar el servicio de manera no regular. Para obtener prórrogas cada 30 días, deben haber iniciado el proceso de obtener el reconocimiento de la AOC. Y cuando ya lo obtienen, se transforman en un operador regular y comienzan a regir las libertades aéreas existentes a nivel bilateral de tránsito aéreo entre países. En este caso, cielos abiertos con Brasil e incluso apertura unilateral (por parte de Chile) en cabotaje.
Ahora Azul -que fue fundada por David Neeleman y acaba de salir del Capítulo 11 en Estados Unidos- está haciendo dos frecuencias semanales en carga entre Chile y Brasil.
