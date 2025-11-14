Ambipar Chile descarta impacto local tras reorganización judicial en Brasil y EEUU
La firma tiene más de 15 años de presencia en el país y mantiene contratos con grandes compañías mineras.
En octubre, la brasileña Ambipar Participações e Empreendimentos SA, dedicada al negocio de la gestión de residuos, inició una reorganización judicial en Brasil tras la aprobación de su solicitud por parte del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. De forma paralela, su filial Ambipar Emergency Response pidió acogerse al Capítulo 11 en Texas, con pasivos estimados entre US$ 100 y US$ 500 millones y activos que podrían alcanzar los US$ 10.000 millones.
En medio de este contexto, la filial local Ambipar LATAM asegura que la reorganización judicial brasileña no afecta sus operaciones en otras latitudes. “Las operaciones en Chile y demás países LATAM continúan normalmente, con gestión y servicios completamente separados del proceso brasileño”, señaló la empresa.
La firma tiene más de 15 años de presencia en el país y mantiene contratos con grandes compañías mineras. Según comunicó, todos sus compromisos laborales y contractuales siguen vigentes. Lo mismo ocurre con las operaciones en Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay y México.
“Seguimos ofreciendo servicios de excelencia, con seguridad, eficiencia y confiabilidad en todos los segmentos en los que actuamos”, concluyó la empresa.
