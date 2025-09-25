Campaña presidencial entra a los colegios: debates en Saint George y Verbo Divino

Esta semana dos de los establecimientos privados más tradicionales de Santiago fueron escenario de debates con representantes de las principales candidaturas que aspiran a La Moneda.

La campaña presidencial entró oficialmente a los colegios. Aunque la mayoría de los estudiantes no tiene aún edad para votar, esta semana dos de los establecimientos privados más tradicionales de Santiago fueron escenario de debates con representantes de las principales candidaturas que aspiran a La Moneda.

El miércoles fue el turno del Saint George’s College, en Vitacura, donde distintas vocerías de comandos acudieron a conversar con alumnos sobre los ejes de sus campañas. Acudió Isidora Alcalde (candidata a diputada por el Distrito 11, representante de Jeannette Jara), Juan Luis Ossa (coordinador programático de la candidatura de Evelyn Matthei) y Cristián Araya (candidato a diputado por el D11 y reprersentante de José Antonio Kast) a debatir frente a los alumnos de 9º a 12º (I a IV medio), entre las 14:30 y las 16 horas.

A la mañana siguiente una escena similar se repitió en el Verbo Divino, en Las Condes, en el marco de su “Día de la política”. Allí volvió a acudir Isidora Alcalde y fue acompañada del exalumno Tomás Bengolea (vicepresidente del Partido Republicano, en representación de José Antonio Kast) y Diego Schalper (por Evelyn Matthei). Todos ellos expusieron entre las 8:05 y 9:25 de la mañana ante los alumnos de II a IV medio.