Como KLog se convirtió en la primera startup chilena en reservar su ticker en la bolsa de Nueva York
No fueron a tocar la campana ni a abrirse al mercado público, pero sí fueron invitados como protagonistas del “opening bell”, un hito reservado para empresas con potencial de salida a bolsa.
Noticias destacadas
Lunes, nueve de la mañana en Wall Street. Las puertas del New York Stock Exchange (NYSE) se abren entre estrictas medidas de seguridad. En el hall principal, donde cuelgan recuerdos de empresas que hicieron historia —una pelota firmada por Michael Jordan, una chaqueta de Figma rubricada por todo su equipo— aparece el logo de KLog, la compañía chilena de logística digital fundada por Janan Knust.
No fueron a tocar la campana ni a abrirse al mercado público, pero sí fueron invitados como protagonistas del “opening bell”, un hito reservado para empresas con potencial de salida a bolsa. Durante la ceremonia, el NYSE les notificó algo inédito para una startup chilena: la reserva oficial de su “ticker symbol”, el código con el que eventualmente podrían listarse en el mercado neoyorquino durante los próximos dos años.
Producto del corto nombre de la empresa chilena, la etiqueta de cotización es homónima: KLOG.
La historia con la bolsa no empezó ese lunes. Hace tres años y medio, el NYSE contactó a Knust para conocer el modelo de negocio de KLog. Desde entonces mantuvieron reuniones periódicas, siguiendo el crecimiento de la compañía, que opera en transporte internacional y se ha expandido sin levantar capital. “Nos dijeron que les impresionaba cómo, sin inversión externa, seguíamos creciendo mientras competidores desaparecían”, cuenta el fundador.
Acompañado de todos los altos ejecutivos de la firma, el equipo directivo de KLog vio cómo las pantallas mostraban el logo de su firma. Cuenta emocionado Knust que todo lo que vieron en parte era para “calentarnos con este proceso”.
Subieron las escaleras hacia la famosa campana -que es un timbre, no una campana- y en las paredes había firmas de todos los emprendedores que habían pasado por ahí. A las 9:30 presenciaron como se abría el mercado norteamericano, estaban practicantes de la firma 3M tocando el timbre que anuncia la apertura.
Terminando el evento, tenían una reserva en un restaurante, pero confiesa Knust que estaban tan excitados con este eventual paso, que decidieron ir a trabajar. Fueron al hotel y no lograron arrendar una sala de conferencias. Por su pasado hotelero, el CEO de KLog conocía al dueño: lo llamó y consiguió que le prestaran sus oficinas cortporativas. Ahí se quedaron hasta las 22:00.
Terminada la jornada, Knust llevó a su equipo al restaurante Le Marais. Antes de cenar, les entregó una pequeña caja - que reflejaba un tesoro- a cada uno: dentro había US$ 360 y una instrucción. “Con la mitad compren algo para la persona que más atesoren; con la otra mitad, regálenla a alguien desconocido, pero con quien deban conversar”.
Uno de los ejecutivos, por ejemplo, se quedó más de una hora hablando con un ajedrecista callejero a quien le entregó su dinero.
Al día siguiente, todo el equipo partió a la Universidad de Columbia, donde estuvieron toda la semana en un programa que enseña cómo empresas de tecnología generan una transformación a través de inteligencia artificial.
Knust no sabe si el camino será el IPO, una venta o seguir creciendo sin inversionistas. “No tenemos fondos presionando ni plazos externos”, dice. Por ahora, el plan es mantener el ritmo: 30% de crecimiento anual, estructura bootstrap y la convicción de que una empresa chilena puede llegar, con mérito propio, a la Bolsa de Nueva York.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Amistad en la oficina: Chile es parte de ola en América Latina donde se valora este vínculo
Eso es lo que constató una encuesta de Randstad a más de 4 mil trabajadores de Chile, Argentina y Uruguay. De acuerdo al sondeo, un 80% de los trabajadores locales confirmó tener amigos en el trabajo.
MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo
Tomás Arthur Bata III invirtió en la startup chilena a través de su fondo de impacto social Swiss Precision Project y desde septiembre integra el directorio. El capital será usado para crecer en Chile y desarrollo tecnológico.
Corte Suprema da espaldarazo a proyecto de Copec en Las Salinas, Viña del Mar: empresa habla de “luz verde definitiva”
“Esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo”, dijo la inmobiliaria Las Salinas.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor
La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete