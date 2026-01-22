Cuáles son los colegios con más alumnos seleccionados para entrar a la PUC este 2026
Con sedes en Casa Central, Lo Contador, San Joaquín, Campus Oriente y en Villarrica; la Pontificia Universidad Católica (PUC) recibirá a 6.536 nuevos alumnos este año.
Con esta cifra en mano, la casa de estudios elaboró un listado con los colegios con mayor cantidad de alumnos que apostaron por entrar a estudiar ahí y, finalmente, quedaron seleccionados.
El podio con los tres primeros lugares lo conforman tres colegios particulares pagados: Saint George's College (donde 93 de sus alumnos entraron a la PUC); The Grange School (70) y Colegio Tabor y Nazareth (68). Le siguen el Everest (64) y el Colegio Villa María Academy (61).
En el listado, por otra parte, sobresalen 3 colegios públicos, los únicos en la lista: el Liceo Instituto Nacional (Santiago), con 44 seleccionados; el Liceo Javiera Carrera (Santiago), con 37 seleccionados; y el Liceo Augusto D’Halmar (Ñuñoa), con 36 seleccionados.
En cuanto al perfil de los seleccionados totales (6.536), la universidad afirma que un 54,8% son mujeres; un 66,8% egresó en 2025 de cuarto medio; y que un 54,1% proviene de colegios particulares pagados, mientras que un 33,3% de particulares subvencionados y otro 12,6% de establecimientos públicos.
