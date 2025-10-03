El encuentro sobre family offices que reunió a los Casanueva, Del Río, Pavez y Anastassiou en Zapallar
La Asociación de Empresas Familiares (AEF) realizó en el Hotel Isla Seca de Zapallar su Segundo Encuentro 2025 de Family Offices “Ownership Matters”.
Noticias destacadas
La Asociación de Empresas Familiares (AEF) realizó en el Hotel Isla Seca de Zapallar su Segundo Encuentro 2025 de Family Offices “Ownership Matters”, con la asistencia de integrantes de las familias Casanueva, Del Río, Pavez, Anastassiou, además de los Traverso, Fried, Spichiger, Schiappacasse, González, Bracker y Barros. La cita fue encabezada por Andrés del Río (vicepresidente de la AEF y presidente de la Comunidad FF.OO.) y la directora Anne Traub.
Del Río abrió con un mensaje: propiedad responsable, visión de largo plazo e inversión con propósito. “La propiedad bien gestionada no solo construye empresas sólidas, sino también familias comprometidas y países más prósperos”, dijo a los asistentes. La agenda cruzó temas como endowments, sucesión, estructuras y profesionalización de los family offices, enfatizando su rol como vehículos para unir a la familia y proyectar legado social.
El panel de testimonios —moderado por Magdalena Díaz Le-Fort, gerenta general de la AEF— reunió a Horacio Pavez, Matías Claro y Andrés del Río. Pavez repasó iniciativas como Mosaico (grifería con planta en China), Chile Converge y Grupo Enovus, y dejó su definición de inversión: “La inversión no debe ser solo dinero, para mí es riesgo, retorno e impacto”.
Matías Claro, en tanto, puso foco en Eco-lógica y en el trabajo con Acepta.com, Redvoiss y Agrícola Santo Domingo, además de Familias Primero, fundación que ya beneficia a más de 2.000 niños con programas de lectura. Y Del Río reconstruyó la trayectoria familiar —de Derco y Homecenter Sodimac— y subrayó el compromiso social de su generación: cinco de seis hermanos trabajan hoy en el family office.
Como invitado internacional, Óscar Paez (del family office Inverlupa) compartió su experiencia de sucesión y el enfoque de “policapitalismo”: administrar patrimonio con una mirada que incorpore los distintos capitales —financiero, social y ambiental— para decisiones más informadas y resilientes.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Abren postulaciones para profesionales y técnicos que quieran impulsar el desarrollo local en zonas rezagadas
Son 200 cupos a cargo de Servicio País para quienes deseen trabajar durante un año en distintas localidades con beneficios de capacitación, seguro de salud y aporte económico mensual.
Socios de Sartor acuden a la Corte de Apelaciones para evitar ejecución de 54% de Azul Azul
Acusaron que el fallo que dio inicio al proceso, que puede terminar en el remate de las acciones, “omitió importante prueba testimonial, pericial, de exhibición de documentos y confesional”.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete