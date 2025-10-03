El variopinto grupo de exalumnas del Villa María que serán destacadas en los 85 años del colegio
El próximo 16 de octubre el colegio Villa María Academy tendrá una multitudinaria y variopinta celebración.
El próximo 16 de octubre el colegio Villa María Academy tendrá una multitudinaria y variopinta celebración. Con una cena conmemorará sus 85 años de existencia, desde que el plantel fuera fundado en 1940 por las hermanas norteamericanas Siervas del Inmaculado Corazón de María. El origen de la entidad educativa está en Michigan, como obra de un misionero de procedencia belga.
Dada la efeméride, la Asociación de Exalumnas del colegio se abocó a hacer algo inédito: reconocer a mujeres que estudiaron en el plantel y que a lo largo de sus trayectorias profesionales han logrado destacar en diversos ámbitos del quehacer público.
Para ello más de dos mil exalumnas participaron desde agosto en un proceso de nominación y selección, que cristalizó en destacar a 85 mujeres elegidas. Entre ellas hay exministras, empresarias y emprendedoras, deportistas, dirigentas gremiales, entre varios ámbitos. ¿Algunas de ellas que serán premiadas durante la comida de aniversario? Patricia Matte Larraín (Grupo Matte); Rosario Navarro (Sofofa); Mónica Zalaquett; Carolina Schmidt (ex ministra); María José Zaldívar (ex ministra); Cristina Etcheverry (Toku); Carolina Bazán (chef); Martina Weil (atleta); Sol Serrano (historiadora); Marcela Serrano (escritora); María Elena Wood (periodista y documentalista); Carolina Echenique (Tika), y Constanza del Rio (Fundación Nos Buscamos).
