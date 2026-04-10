Exministro Hinzpeter presenta novela de su hermana, que se inspira en su historia familiar
“Este no es un libro autoritario sino democrático, libre, donde cada cual va leyéndolo según sus propios recuerdos. Por eso es un libro que desgarra”, señaló.
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En una reunión íntima en el bar Liguria de Lastarria, ante unas 15 personas, la escritora y fotógrafa Ximena Hinzpeter lanzó esta semana su primera novela, Asesinato por piedad. La trama muestra a un padre de familia judía recluido con demencia en un hogar de ancianos, en medio del repaso de una historia que incluye abandono, culpas, dolores. Según reconoció la autora, todo ello se inspira en su propia biografía. “Escribí este pedazo de vida aquí para sanarme”, precisó.
Uno de los presentadores fue el ex diputado y exembajador Patricio Hales, amigo de la escritora. El otro fue su hermano Rodrigo Hinzpeter, exministro del Interior del primer gobierno de Piñera y actual gerente legal de Quiñenco. Él contó que Ximena se lo pidió en febrero; “Rodri, necesito pedirte un favor”, le escribió en WhatsApp. Luego, hablaron por teléfono. “Pedirme eso fue una audacia de ella, ya que en el libro hay pasajes que no me tratan tan bien”, contó él en el Liguria, distendido. Pero aceptó.
En la presentación dijo que para marcar la distancia necesaria para comentar el libro, “que recomiendo”, se referiría a su hermana como la autora; y a su padre como el señor. “Este no es un libro autoritario sino democrático, libre, donde cada cual va leyéndolo según sus propios recuerdos. Por eso es un libro que desgarra”, señaló. “La historia de nuestra familia no fue feliz, pero cada uno la vivió a su propia manera”.
Cerró citando el inicio de Ana Karenina, de Tolstói: “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”.
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