Fiera Capital, Ashmore, Abu Dhabi Investment Authority: la agenda de los fondos globales que visitaron Chile

Una delegación de altos representantes de fondos internacionales -entre ellos Fiera Capital, Ashmore, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) y BlueBay Asset Management- aterrizó la semana pasada en Santiago como parte de una gira regional organizada por Scotiabank que también incluye a Colombia y Perú.

Los inversionistas institucionales están especializados en mercados emergentes y tienen una participación activa en emisiones soberanas chilenas en distintas monedas: pesos, dólares y euros. En su paso por la capital chilena, se reunieron con autoridades del Ministerio de Hacienda, ejecutivos de Codelco, representantes de COPSA, AFPs y compañías de seguros de vida. También participaron en una charla privada con el economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive, quien abordó el contexto macroeconómico local.

Esta es la primera vez que Chile se incluye en el recorrido de esta comitiva, que en años anteriores solo consideraba Colombia y Perú. Según cercanos a la organización, el cambio responde al renovado interés de estos actores por el mercado chileno, tras un período de menor protagonismo en el radar de los grandes fondos institucionales.