Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Guía Michelin premia con llaves y no con estrellas: 17 hoteles chilenos entre los ganadores

Un total de 2.457 hoteles en todo el mundo fueron reconocidos por esta nueva categoría de la Guía Michelín. De los hoteles chilenos incluidos, hay dos que alcanzaron la distinción máxima. Ambos están en Torres del Paine.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 10 de octubre de 2025 a las 12:19 hrs.

hoteles premios Chile
<p>Guía Michelin premia con llaves y no con estrellas: 17 hoteles chilenos entre los ganadores</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Parcelas, derechos de agua y $1.898 millones en instrumentos transables: qué declaró el ministro de Economía Álvaro García
2
Coffee break

“No hizo nada” y “guardó silencio”: las duras críticas en la justicia de los exdirectores de LVA al actuar de la CMF en el caso Fondo Capital Estructurado I
3
Personaje

Álvaro Díaz y 31 minutos después de Tiny Desk: “Tenemos la responsabilidad de no pisar el palito”
4
Coffee break

De la Fórmula 1 a los Beatles: la trastienda del Investor Day de Baker en el Ritz
5
Coffee break

Guía Michelin premia con llaves y no con estrellas: 17 hoteles chilenos entre los ganadores
6
Cómo cuido mis lucas

¿Vuelven las biotech?
7
Personaje

La amistad con los Carlos, los martes de Cocoa y el reencuentro con su hijo: la vida de Jorge Tocornal tras 10 años encarcelado por un abuso que fue desmentido
8
Por dentro

El nuevo tiempo de Lemu Lafquen, el family office de la familia Rosenberg

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Salud Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete