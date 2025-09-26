Hay fecha para la colocación de la primera piedra de nuevo museo en el Parque Bicentenario
El NuMu (Nuevo Museo de Santiago) es liderado por el empresario Claudio Engel junto a sus cuatro hijos a través de la Fundación Engel. Con una inversión de US$ 25 millones, son 7.259 m2 construidos en tres niveles.
El viernes 3 de octubre a las 17 horas se llevará a cabo en el Parque Bicentenario la ceremonia de colocación de la primera piedra del NuMu (Nuevo Museo de Santiago), que lidera el empresario Claudio Engel junto a sus cuatro hijos a través de la Fundación Engel.
NuMu se proyecta como un museo sin fines de lucro, que busca fomentar el arte contemporáneo a través de exposiciones permanentes y temporales, programas educativos y actividades interactivas.
Con una inversión de US$ 25 millones y 7.259 m2 construidos en tres niveles, utiliza sólo un 0,63% del parque, cuenta con un subterráneo con espacio para exposiciones y charlas, un primer piso semi abierto para actividades de arte, cultura y encuentro, además de una cafetería, un restaurante y una tienda, y segundo piso con salas de exhibición para exposiciones permanentes y temporales.
La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino; el concejo municipal y el presidente de Fundación Engel, Claudio Engel, hicieron la invitación a la ceremonia de colocación de primera piedra, donde se espera la llegada de unas 400 personas, entre autoridades de gobierno, parlamentarias, comunales, del mundo de la cultura y empresarios, entre otros.
En la cita, el arquitecto a cargo del proyecto, Cristián Fernández, dará a conocer las particularidades de este nuevo museo de arte contemporáneo que abrirá sus puertas a fines del 2027 o inicios del 2028. En tanto, la reconocida artista chilena Voluspa Jarpa será la encargada de poner en valor lo que significa el NuMu para la cultura nacional.
La fundación fue creada por Claudio Engel y su familia, con el objetivo de promover y fomentar la creación, reflexión y acceso al arte contemporáneo chileno y latinoamericano. Esta misión se expresa a través de la Colección Engel y el desarrollo del NuMu, como plataforma cultural de acceso público.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
