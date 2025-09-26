Click acá para ir directamente al contenido
Hay fecha para la colocación de la primera piedra de nuevo museo en el Parque Bicentenario

El NuMu (Nuevo Museo de Santiago) es liderado por el empresario Claudio Engel junto a sus cuatro hijos a través de la Fundación Engel. Con una inversión de US$ 25 millones, son 7.259 m2 construidos en tres niveles.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 26 de septiembre de 2025 a las 17:12 hrs.

