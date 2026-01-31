Isabella Luksic compartió escenario con Carlos Vives en Panamá

“El foco nuestro en el último tiempo ha estado en la buena implementación. Para los cambios sociales no basta con un buen diseño. Los cambios se generan desde un punto de vista de la implementación”, recalcó Luksic.

No solo hubo despliegue de personalidades públicas en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 de CAF. También llegó al Centro de Convenciones de Panamá Isabella Luksic, vicepresidenta del directorio de la Fundación Luksic, quien fue panelista en dos espacios de conversación. Por alrededor de una hora, la tarde del miércoles participó en el panel “Filantropía para el Desarrollo”, instancia en la que se planteó que la filantropía privada en la región representa apenas un 0,2% del PIB.

En ese espacio Luksic relató el quehacer de la organización donde hasta hace poco se desempeñaba como gerente general. “Llevamos más de 20 años trabajando en Chile y por el desarrollo del país. Y lo que nos mueve en el fondo es ofrecerle y darle oportunidades a las personas”, lanzó de entrada.

“Creemos que todos tienen las capacidades para poder lograr lo que ellos quieren lograr. Y lo que faltan son esas oportunidades y buscamos entregarlas a través de la educación”, agregó.

Detalló que en últimos años hicieron la transición de ser una fundación donante “hacia ser implementador”, donde lo primero que tuvieron que hacer fue priorizar la definición de los problemas que querían abordar.

“El foco nuestro en el último tiempo ha estado en la buena implementación. Para los cambios sociales no basta con un buen diseño. Los cambios se generan desde un punto de vista de la implementación”, recalcó.

Y reconoció que “parte de nuestra apuesta como fundación hoy es haber hecho esta transición, porque también queremos dar una señal de la importancia que es invertir en la implementación y de lo caro que es invertir en una buena implementación”.

Asimismo, comentó que “hoy nos vemos más bien como una fundación que presta un servicio social que complementa al Estado y en ese complemento lo que hay que buscar son estándares, asegurar la calidad de lo que estamos haciendo”.

Si bien a Luksic la acompañaban en el panel -por ejemplo- la vicepresidenta para América Latina y el Caribe e la Fundación Rockefeller, Lyana Latorre, se sentó a su lado en la instancia el representante del vallenato, Carlos Vives. Pero el cantante colombiano no tomó el micrófono para cantar sus tradicionales hits. Aunque no aparecía en la programación original, sorpresivamente fue presentado como un panelista más de la cita. Allí contó de su Fundación Tras La Perla. la cual trabaja por el desarrollo de su ciudad natal, Santa Marta.

Vives destacó el trabajo que hacen junto a CAF y comentó: “Mi música terminó siendo la música de un lugar en el que me crié y que mi papá como médico me enseñó a querer y a trabajar para las comunidades más necesitadas”.

El jueves, en el segundo panel al que fue convocada, Luksic comentó el cambio que se ha estado desarrollando hacia la profesionalización de lo social y que “lleva a la lógica de la inversión social”. “Lo que buscamos con la inversión de cada peso es el mayor retorno posible y ese mayor retorno no es económico en lo que estamos buscando acá sino que más bien que produzca el cambio que uno intenciona, que se produzca ese cambio que buscamos”, dijo.