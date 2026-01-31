La alta presencia de chilenos que marcó el Foro Económico en Panamá
El miércoles -la jornada que concitó la mayor atención por la presencia de siete mandatarios de la región y del presidente electo de Chile José Antonio Kast- contó con 4.300 participantes.
Al más puro estilo de una cumbre mundial, con fila especial para agilizar el paso de asistentes por policía en el Aeropuerto de Tocumen y pantallas en las calles anunciando el evento, se realizó el miércoles y jueves en Ciudad de Panamá el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. Ya en el 2025 se le etiquetó al encuentro como el “Davos Latinoamericano”, pero este año el “slogan” adquirió vigor. Conocedores cuentan que, aunque originalmente el diseño del evento no era muy distinto al año pasado en cuanto a su alcance y tamaño, hubo un cambio en medio de los preparativos y este comenzó a tomar ribetes mayores cuando empezaron los contactos para convocar a jefes de Estado. En esto, agregan algunos, podría incluso haber influido el nuevo capítulo que se comenzó a escribir en Venezuela a partir de la captura de Nicolás Maduro, lo cual habría trasladado la atención mundial a la región pero también sentado la expectativa de “un antes y un después”.
Ese día, el evento organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en alianza con el Gobierno de Panamá, comenzó con atraso a las 09.11 horas, mientras los espacios del Panama Convention Center estaban repletos de asistentes que iban y venían.
Se valoró entre los asistentes chilenos la sensación general que hay una voz más unificada en la vereda de los líderes de Latinoamérica. Pero no solo eso concentraba la atención. También lo fue la gran presencia de chilenos. Este fue el caso de actores reconocidos de la vereda política local como -entre otros- Jorge Pizarro, Juan Pablo Letelier, Javier Macaya, Sergio Gahona y Francisco Chahuán. Lo anterior, sin contar a los compatriotas que participaban como moderadores o panelistas de los espacios de conversación del foro. Entre ellos, el exjefe de las finanzas públicas Felipe Larraín (que moderó incluso un espacio donde participó el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz) y el exPresidente de la República Eduardo Frei (quien participó en un panel y participó además en una cita de Kast con empresarios panameños). También, Ricardo Lagos Weber y Andrés Allamand.
Los alcaldes también se hicieron presente: Karina Delfino, Tomás Vodanovic, Rodrigo Wainwright y Max Luksic. Y además se vio en los pasillos actores como Jorge Rosenblut, Ricardo Rincón, Mario Marcel, y el director del Centro de Estudios Públicos (CEP), Leonidas Montes.
A esto se suma el despliegue de futuros ministros de Kast que acompañaron al presidente electo en su exposición, pero también en algunas reuniones privadas que se realizaron en el Centro de Convenciones panameño mientras en paralelo seguían las actividades del foro. En tanto, exministros del Gobierno de Sebastián Piñera se encontraron como Marcela Cubillos, Andrés Allamand, Susana Jiménez y Hernán Larraín.
Fuentes comentan que entre los motivos por no ausentarse de la cita estaría estrechar vínculos en la región e incluso en el caso de alcaldes por proyectos que buscarían impulsar de la mano de CAF. Pero también, el inminente cambio de Gobierno habría posicionado al evento como el momento propicio para establecer conexiones y afinar contactos. Así, mientras muchos seguían las transmisiones desde pantallas en el salón principal, otros aprovecharon los pasillos para sostener conversaciones.
Consultada, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien asistió a la versión del evento del año pasado, reconoció que se ve cómo esta instancia ha crecido de manera significativa en el tiempo: “Se nota cómo ha ido tomando tracción”.
“El momento que está viviendo Chile de cambio de administración en el gobierno, con la presencia del presidente electo y varios de sus ministros, por supuesto que genera un atractivo especial no solo para los chilenos, sino que también para los vecinos y socios regionales”, señaló.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, valoró la exposición de Kast, destacando que fue “un discurso en general convocante, honesto, poniendo el énfasis en la unidad, que es lo que necesitamos hoy en América Latina”.
