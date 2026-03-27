La conexión chilena en el caso $LIBRA

La investigación judicial del caso $LIBRA en Argentina, que indaga una presunta estafa con criptoactivos promocionada por el entorno de Javier Milei, arrojó un nombre que tiene un vínculo directo con Chile.

La investigación judicial del caso $LIBRA en Argentina, que indaga una presunta estafa con criptoactivos promocionada por el entorno de Javier Milei, arrojó un nombre que tiene un vínculo directo con Chile: Iván Canales Vandewijngaerden. El empresario chileno, registrado en el teléfono del lobbista Mauricio Novelli bajo el alias de “Iván Fondo Suizo”, aparecería -según relatan distintos medios locales- como una pieza central en los proyectos de negocios paralelos que buscaban capitalizar la figura presidencial trasandina.

Canales es ingeniero comercial formado en la Universidad Católica de Valparaíso. Según han informado algunos medios argentinos, a través de su consultora ICV Advisors, Canales planeó un plan de negocios que incluía la acuñación de monedas de oro con la cara de Javier Milei y el mensaje “Viva la libertad carajo”. El plan contemplaba también el desarrollo de una línea de merchandising con motosierras, gorras y bebidas energéticas. Según Infobae, el vínculo con el poder trasandino se estrechó el 5 de abril de 2024, cuando Canales ingresó a la Casa Rosada para reunirse con Karina Milei, acompañado por el magnate alemán August Von Finck.

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En declaraciones al diario Perfil, Canales tomó distancia del escándalo y aseguró que su relación con Novelli se limitaba a la intención de expandir un instituto de trading en la región. Además, el chileno negó cualquier participación en $LIBRA y afirmó no recordar los mensajes donde sugería emitir monedas libertarias con las imágenes de Milei, Donald Trump y Elon Musk.

En su LinkedIn, ha publicitado activamente su faceta empresarial en Chile como director del centro traumatológico BLS Medical. En la red profesional, el ejecutivo ha difundido el despliegue de un plan de crecimiento estratégico que incluye el inicio de obras de un nuevo gimnasio en el sector de Miraflores, en Viña del Mar, y la firma de alianzas con laboratorios para la toma de muestras clínicas.