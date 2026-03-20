La trastienda y los detalles del viaje a la Antártica del canciller Pérez Mackenna

Viajó el martes a Punta Arenas. El clima alteró un poco los planes. El jueves visitó por el día la Antártica. Estuvo en la isla Rey Jorge, en las Shetland del Sur.

A fines de febrero, quien entonces era el entonces futuro ministro de RR.EE., Francisco Pérez Mackenna, recibió una propuesta de su equipo: viajar con Canadá a la Antártica. Ese país iba a realizar una expedición científica a bordo del rompehielos chileno Almirante Viel y la oportunidad era ir al continente blanco junto con representantes de la Agencia Canadiense para la Protección del Ártico, la Marina, guardacostas y científicos. Pérez Mackenna, que aún organizaba su aterrizaje en el ministerio, aceptó de inmediato. El viaje se realizó esta semana, coordinado por la Presidencia, que dio luz verde a la iniciativa, y con el Ministerio de Defensa, que dio apoyo logístico para los traslados.

El canciller aterrizó el martes 17 en Punta Arenas. De inmediato se reunió con el equipo del Instituto Antártico Chileno (INACH), que depende de su ministerio. Al día siguiente fue el turno de la delegada presidencial Ericka Farías y el alcalde Claudio Radonich. Y recibió a las organizaciones que hacen posible llegar a la Antártica: la Armada, la FACH y empresas navieras.

Pérez Mackenna se dio tiempo en Punta Arenas para cumplir el rito de tocarle el dedo al monumento del Piloto Pardo -ubicado en la Costanera, cerca del sector del muelle-, que reemplazó a la tradición de hacerlo con la estatua del indio patagón en la Plaza de Armas, como cábala para volver a la ciudad.

El clima provocó contratiempos. En la programación inicial, el traslado a la Antártica sería el miércoles. Pero recién se pudo el jueves, a las 7.30 am, a bordo del Hércules C-130 de la FACH. Ya en la Isla San Jorge, en las Shetland del Sur, el canciller visitó el rompehielos Almirante Viel de la Armada, hizo un recorrido por la Base Aérea Antártica Eduardo Frei Montalva, luego fue a Villa Las Estrellas, visitó el monumento al Tratado Antártico y fue a la base Julio Escudero del INACH. En el grupo de visitantes estaba también la embajadora de Canadá en Chile, Karolina Guay.

El canciller regresó el mismo jueves a Punta Arenas. El Hércules salió a las 16.30 de la isla y arribó a la ciudad a las 19 hrs. Tuvo que cambiarse rápido la parka y las botas por ropa más formal, ya que la madrugada del viernes viajó a Santiago. Arribó pasadas las 5 a.m., así que tuvo que trasladarse del terminal nacional al internacional para embarcarse a Colombia, dos horas y medio después, para asistir a la cumbre de la CELAC, que se realiza este fin de semana.