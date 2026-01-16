Los chilenos presentes en Punta Tech 2026

Por el evento paseaban el CEO actual de dLocal (y ex CFO de Mercado Libre), Pedro Arnt, el cofundador de dLocal Andrés Bzurovski, el fundador de Mercado Libre y actualmente socio de Kaszek, Hernán Kazah, entre otros emprendedores uruguayos y argentinos.

Hace 18 años el fundador de dLocal Sergio Fogel -una de las mayores fortunas de Uruguay- junto a otros socios crearon Punta Tech. Partió como un asado en Punta del Este donde buscaban juntar a emprendedores a hacer networking, pero hoy es uno de los eventos más esperados de la región. La entrada cuesta alrededor de US$ 350 y se llevó a cabo el lunes de esta semana.

Desde las 18:00 empezaron a llegar las cerca de dos mil personas al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), una explanada rodeada de un moderno edificio, una laguna y muchas esculturas al aire libre. En los alrededores había parrillas prendidas, bares, puestos de comida y mesas para conectar. Por ahí paseaban el CEO actual de dLocal (y ex CFO de Mercado Libre), Pedro Arnt, el cofundador de dLocal Andrés Bzurovski, el fundador de Mercado Libre y actualmente socio de Kaszek, Hernán Kazah, entre otros emprendedores uruguayos y argentinos.

Uno de los stands era de ProChile: la entidad chilena llevó una delegación de 10 startups, y liderada por su director Ignacio Fernández invitó a los asistentes a tomar vino chileno. El embajador de Chile en Uruguay, Patricio Morales, también estaba presente.

El evento lo abrió Fogel, que contó parte de la historia de la iniciativa, y en un ambiente donde abundaban las camisas de lino y sombreros de paja invitó a los asistentes a conocer gente nueva. Al poco rato subió al escenario la vicepresidenta de Amazon Web Services para Latinoamérica Paula Bellizia, y luego el periodista británico Elliott Gotkine -ganador de un Emmy- entrevistó al ministro de Economía uruguayo.

Entre los chilenos presentes estaban el socio de 30N Ventures, Tomás Denecken; el fundador de Wild Brands, Pier Paolo Colonnello; el asociado de HD abogados Ignacio Ruiz Tagle; el VP de Inder Raimundo Steidle y el fundador de Startups Latam Rodrigo Giacaman.

Además del evento mismo -que es más que nada una instancia para reunirse-, se organizaron más de 40 eventos paralelos los días previos. Éstos, dicen quienes asistieron, fueron más valiosos que el evento principal, ya que al ser más acotados hay más opciones de conectar.