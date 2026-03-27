Los Paulmann disuelven sociedades familiares en Reino Unido
Hoy, la única entidad que permanece vigente y operativa en el Reino Unido es PK One Limited.
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A poco más de cuatro años de su incursión en el registro mercantil británico, Heike, Peter y Manfred Paulmann decidieron desarmar parte de su estructura societaria en Londres. El pasado 31 de marzo de 2026, se concretó la disolución oficial de Toby UK Holdings LLP, Salmo Fario LLP y Patagua LLP, los vehículos de inversión que los hermanos constituyeron a finales de 2021 junto a sus respectivos hijos.
La movida original, revelada por DF MAS en 2022, buscaba organizar el patrimonio familiar en medio de un proceso de reorganización de la estructura de sucesión. Sobre estas tres entidades operaba Pauko LLP, la matriz bautizada en alusión a sus apellidos materno y paterno, que también solicitó, en enero de 2026, su disolución ante el registro mercantil.
Hoy, la única entidad que permanece vigente y operativa en el Reino Unido es PK One Limited. Esta es la firma que concentra el control de Cencosud y que ostenta, según registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el 52% de las acciones del conglomerado fundado por Horst Paulmann. En esta sociedad siguen siendo directores los tres hijos mayores del empresario.
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