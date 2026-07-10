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Matternet, la startup de drones donde invirtió Kaufmann, se prepara para ser empresa pública en EEUU

La compañía nació en 2011 en Mountain View y fabrica drones de reparto.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 15:58 hrs.

Startups dron empresas Estados Unidos
<p>Matternet, la startup de drones donde invirtió Kaufmann, se prepara para ser empresa pública en EEUU</p>

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