Matternet, la startup de drones donde invirtió Kaufmann, se prepara para ser empresa pública en EEUU

A fines de mayo Matternet anunció que levantó unos US$ 33 millones en una colocación privada y que, en paralelo, cerró una fusión con Los Altos Ventures Corp, una sociedad de Boca Raton creada en junio de 2025 que no tenía operaciones. Los Altos cambió de nombre y hoy se llama Matternet, Inc.

La compañía nació en 2011 en Mountain View y fabrica drones de reparto. Dice ser la única con certificación de tipo de la Federal Aviation Administration (FAA) y suma más de 60 mil vuelos comerciales en Estados Unidos y Europa. Trabaja con UPS, con la cadena Dave’s Hot Chicken y con el sistema de salud británico. Entre sus accionistas aparece güil, el brazo de capital de riesgo del grupo Kaufmann.

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Lo que hizo no es una apertura a bolsa. En la jerga se llama APO, alternative public offering, y funciona al revés de un IPO. La empresa entra a un cascarón que ya reporta a la SEC, mete el negocio adentro y levanta capital en una colocación privada entre inversionistas calificados. Benchmark y Seaport actuaron como agentes colocadores y Montrose Capital patrocinó la operación.

Personas que conocen la interna dicen que el listado podría tomar meses y apuntan al cuarto trimestre.