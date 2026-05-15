Nace Kraneo TV con programas de Rodrigo Guendelman y Mirko Macari, entre otros.
Al proyecto, impulsado por Rodrigo Latorre, se sumó el periodista Werne Nuñez, quienes armaron una parrilla que incluye entretenimiento, cultura, deporte, ciencia y actualidad.
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La productora Kraneo, responsable de la feria Art Stgo, entre otros eventos, está lanzando una nueva plataforma de vodcasts y podcasts. Al proyecto, impulsado por Rodrigo Latorre, se sumó el periodista Werne Nuñez, quienes armaron una parrilla que incluye entretenimiento, cultura, deporte, ciencia y actualidad. Entre los primeros programas destacan Antifrívolos con Rodrigo Guendelman, donde el periodista conversará con interesantes personajes que se escapan de la primera línea, y Factor M donde la abogada Macarena Venegas con destacadas mujeres. También tendrá un espacio Heinz Wuth, influencer de Ciencia y Cocina; Mirko Macari en su faceta de coach ontológico y el actor Cristián Riquelme con un programa de viajes, entre otros. Esta semana lanzaron algunos programas en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok.
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