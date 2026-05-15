Terry Gutiérrez,CEO de Tesla Para Latam, en el encuentro de LarrainVial en México
Relató que a los 17 años sobrevivió a una disección carotídea que comprometió el 98% de la circulación cerebral izquierda, lo que marcó la filosofía que hoy guía su liderazgo: “es hoy”.
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LarrainVial realizó en Ciudad de México un encuentro privado junto a Teresa “Terry” Gutiérrez, CEO de Tesla para México y Latinoamérica, en el marco de su estrategia de profundización en el mercado mexicano donde opera desde 2019.
La actividad se llevó a cabo el martes 11 de mayo en Hacienda de los Morales y reunió a inversionistas institucionales, entre ellos afores, fondos de inversión y compañías de seguros, además de family offices. El encuentro formó parte del V Seminario de Mercados Globales que la firma chilena organiza en México, país que se ha transformado en uno de sus principales focos estratégicos en Latinoamérica.
Durante la conversación, Gutiérrez abordó temas vinculados al liderazgo en entornos de alto crecimiento, el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a procesos estratégicos y el futuro de la energía sostenible. Entre otros puntos, se refirió al concepto de inteligencia artificial neuro-simbólica como alternativa auditable a los modelos tradicionales de lenguaje.
También relató que a los 17 años sobrevivió a una disección carotídea que comprometió el 98% de la circulación cerebral izquierda, lo que marcó la filosofía que hoy guía su liderazgo: “es hoy”.
La ejecutiva lidera Tesla México desde donde, según se comentó, la compañía cumplió en menos de tres años una meta de crecimiento proyectada originalmente a cinco. Antes de asumir ese cargo, trabajó más de 25 años en compañías como Mattel, Nestlé, McKinsey, Procter & Gamble y Rappi.
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