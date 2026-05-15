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¿Qué pasará con la señal caducada de Telecanal?

Ahora el CNTV tiene 30 días para llamar a concurso público y en el mercado se escucha que hay grupos mirando el proceso.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 10:14 hrs.

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<p>¿Qué pasará con la señal caducada de Telecanal?</p>

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