¿Qué pasará con la señal caducada de Telecanal?
Ahora el CNTV tiene 30 días para llamar a concurso público y en el mercado se escucha que hay grupos mirando el proceso.
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Diez meses pasaron entre que Telecanal comenzó transmitiendo RT en Español, en junio de 2025, y la sesión del lunes 4 de mayo en que el CNTV decidió quitarle, por unanimidad, sus siete frecuencias a lo largo del país: Arica, Antofagasta, Copiapó, Iquique, Chuquicamata, La Serena y, la más codiciada, el canal 31 de Santiago.
Ahora el Consejo tiene 30 días para llamar a concurso público y en el mercado se escucha que hay grupos mirando el proceso.
DF MAS accedió al acta de la sesión de mayo. Como también lo informó el propio CNTV, la caducidad no fue por la transmisión de RT en Español, sino por incumplir la cobertura digital exigida por la Ley 20.750, cuyo plazo venció en abril de 2024. Pero el origen del expediente sí fue ruso. El contrato que firmó Canal Dos con la mexicana Unimedios, para retransmitir RT casi 24 horas al día, puso al canal en el foco de toda la industria y fue motivo de diversas fiscalizaciones del ente regulador.
RT es el canal estatal del Kremlin, prohibido en Europa, Estados Unidos y Canadá por desinformación, y cuya llegada a la TV abierta chilena fue criticada por los demás canales de la plaza, partidos políticos e incluso editoriales de medios de comunicación.
Ahora, RT ya no tiene pantalla abierta en Chile y quien se quedará con el canal se mantiene en una incógnita.
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